Анонсирован складной смартфон Huawei Mate X2: конструкция как у Galaxy Fold и цена от $2785

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Компания Huawei подготовила к выпуску новый складной смартфон Mate X2. Это первое обновление с 2019 года, когда была выпущена модель Mate X.

Смартфон Huawei Mate X2 получил переработанный дизайн и более крупный дисплей, который раскрывается изнутри устройства, а не снаружи, как в модели первого поколения. Для использования смартфона в сложенном состоянии предназначен дополнительный дисплей на внешней стороне. Следует отметить, что ранее Huawei критиковала такой дизайн, использовавшийся в Samsung Galaxy Fold.

Внутренний дисплей Huawei Mate X2 имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 2480х2200 точек. Для внешнего дисплея служит 6,45-дюймовая панель с разрешением 2700×1160 точек. В обоих случаях применяются OLED панели с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Сердцем смартфона служит собственный флагманский процессор Kirin 9000, который дебютировал в прошлом году в составе устройств Mate 40 Pro. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 256 или 512 ГБ. Устройство также несёт на борту батарею ёмкостью 4400 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

На задней панели смартфона расположена камера на базе четырёх модулей. Главный широкоугольный модуль выполнен на базе 50-мегапиксельного сенсора. Также аппарат комплектуется 16-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 12-мегапиксельным телефото модулем с 3-кратным оптическим увеличением и дополнительным модулем SuperZoom с 8-мегапиксельным сенсором и 10-кратным оптическим увеличением. Фронтальная камера расположена в вырезе внешнего 6,45-дюймового дисплея. Она выполнена на базе 16-мегапиксельного сенсора. Судя по всему, возле (или в) внутреннего дисплея нет камер для автопортретов.

Смартфон Huawei Mate X2 работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.0. Поддержка сервисов и приложений Google не предусмотрена, и это может ограничить его популярность за пределами Китая. Во время презентации представители компании рассказали, что в дальнейшем для этой модели планируется выпустить обновление до собственной операционной системы HarmonyOS. Соответствующее обновление ожидается в апреле.

Сам смартфон Huawei Mate X2 можно будет купить в Китае с 25 февраля. Цена версии с 256 ГБ встроенной памяти составляет $2785, а за конфигурацию, которая включает 512 ГБ флэш-памяти, предстоит заплатить уже $2940.

Источник: The Verge