Опыт использования Samsung Galaxy Z Fold2





Технологии гибких экранов начали появляться еще несколько лет назад, но энтузиасты продолжают делать рендеры всевозможных гаджетов с применением таких дисплеев и это все еще кажется фантастикой. Хотя производители уже успели выпустить по несколько устройств такого рода. Хорошим примером смартфона со сгибаемым экраном стал Samsung Galaxy Fold. Его можно «развернуть», словно книгу, и получить большой дисплей для мультизадачности, игр, видео и любых других задач. Я бы назвал это гибридом планшета и смартфона, ведь устройство и в карман помещается, и большим дисплеем располагает. Летом Fold получил достаточно заметные обновления и недавно добрался и до нашей редакции. Впечатлениями от использования новой модели Samsung Galaxy Z Fold2 я и поделюсь в этом материале.

Комплектация Samsung Galaxy Z Fold2

Начнем с того, что покупателю новой модели достанется слегка другой комплект, сравнительно с прошлогодним вариантом. В коробке с новинкой пользователю больше не кладут беспроводные наушники и чехол, оставив блок питания, кабель, «скрепку» и проводную гарнитуру AKG с USB-C и двумя парами амбушюр. Зато внешний дисплей защищен заводской пленкой, которая при такой модели использования, как у Fold, лишней совершенно не будет. Внутренний экран, само собой, тоже с пленкой.

В этот раз тестовый предпродажный образец попал к нам без коробки, но со всеми комплектующими, поэтому позже мы обо всем поговорим более подробно. Раздел аксессуаров на сайте дополнительно предложит беспроводные наушники Galaxy Buds Live, «умные» часы Galaxy Watch3 и чехол, который у новой модели покрывает только одну часть тыльной стороны, а не обе (собственно, вот почему и пленка на внешнем дисплее не лишняя).

Начало работы

Как и в прошлый раз, смартфон сразу показывает определенные правила, которые стоит соблюдать при пользовании: запрещается с силой нажимать в область фронтальной камеры, например, ручкой или ногтем, что может привести к сильным повреждениям; напоминают, что перед закрытием устройства нужно убедиться, что внутри ничего нет (карточек, монет или ключей, как бы они там не оказались); смартфон не защищен от воды и пыли, в отличии от практически всех флагманов; как и в прошлый раз, снимать защитную пленку с внутреннего экрана нельзя, как и пользоваться сторонними решениями; и Fold все еще нужно держать подальше от кредитных карт, медицинских устройств и прочих объектов, которые чувствительны к воздействию магнитов. Так что с новой моделью все тоже достаточно строго.

В остальном настройка Samsung Galaxy Z Fold2 мало чем отличается от других смартфонов производителя. Тут же немного больше времени можно потратить на обустройство рабочего пространства. Дело в том, что рабочие столы наружного и внутреннего дисплеев не синхронизированы между собой, размещать виджеты и ярлыки приложений тут также можно по-разному.

Ну и на привыкание к совершенно новой модели использования смартфона тоже уйдет какое-то время. Механизм сгибания, закрытия и открытия гаджета очень непривычный и нужно «прочувствовать» и запомнить, с какой силой это делается, как рукам удобнее держать устройство и прочие механические мелочи, на которые в начале использования обращается лишнее внимание. Но это однозначно волнительный (в хорошем смысле) и интересный процесс, который на сегодня все еще является достаточно уникальным.

Изменения в Z Fold2

Принцип работы у Z Fold2 не поменялся, но есть несколько заметных и значимых «точечных» обновлений, на которых я и остановлюсь в этом разделе. Начнем с, наверное, самого заметного — внешнего дисплея. Он сильно увеличился и теперь занимает практически всю переднюю панель, как у обычных смартфонов. Это соответственно повлияло и на внешний вид, ведь аппарат стал выглядеть более современно, и пользоваться им стало гораздо приятнее. Размер Fold2 в сложенном состоянии равен 159,2×68×16,8-13,8 мм, а вес увеличился до 282 грамм.

На практике дисплей выглядит уже, чем может показаться. При этом одной рукой работать на нем не очень удобно, клавиатура сильно сжата, текст мелковат, как и отдельные части интерфейса. А перехватывать смартфон в одной руке нужно наловчиться, ведь в сложенном положении он толстоват. Немного попрактиковавшись, именно с внешнего экрана пользователь будет на ходу реагировать на уведомления, отвечать на сообщения, проверять почту, менять музыку и исполнять прочие подобные задачи.

Развернутый вариант тоже получил парочку улучшений. Теперь у Z Fold2 внутри есть вырез для одной селфи-камеры по примеру всех остальных флагманских смартфонов Samsung. Судить, конечно, каждому можно по-своему, но мне такой вариант кажется аккуратнее, чем старая сравнительно большая «бровь». Но это не все. Еще внутри появились две небольшие «ножки», на которые опирается рамка в сложенном состоянии. Такие «стоперы» иногда встречаются в ноутбуках, они предотвращают касание экрана к клавиатуре и смягчают контакт крышки и топкейса. Тут они выполняют похожую функцию. Ну и дисплей теперь стеклянный, хотя это и не ощущается из-за пленки, которую нельзя снимать.

Размеры развернутого Z Fold2 слегка другие: 159,2×128,2×6,9 мм. Магниты все также отлично держатся и раскрыть смартфон случайно не получится, для этого нужно приложить определенное усилие. Диагональ дисплея внутри увеличилась, но не так существенно, как снаружи — с 7,3 до 7,6 дюймов. Сложно сказать, что это как-то заметно, но в любом случае, развернутый Fold2 остается одним из самых необычных смартфонов на рынке.

Тыльная сторона и грани тоже не остались без внимания. Они все еще сделаны из стекла и алюминия, но стекло теперь матовое, а рамка сделана в соответствии новым флагманским моделям Galaxy, чтобы Z Fold2 смотрелся в стиле актуальных смартфонов компании. По такому же принципу «подогнали» и блок основных камер.

Опций цвета две: Mystic Bronze и Mystic Black. Но в этот раз можно кастомизировать окрас шарнира, где кроме стандартных вариантов в цвет корпуса есть серебристый, «золотой», красный и синий. Так получается неплохой акцент, который слегка разбавит внешний вид устройства, если оно кажется слишком строгим.

И говоря о шарнире, теперь он стал сильнее и может «застыть» в той позиции, в которой пользователь его остановит. Да, смартфон буквально можно поставить, как ноутбук, но только с той оговоркой, что такого же весового баланса тут нет и он может перекидываться. Но в ситуациях, когда пользователю необходимо разместить половину экрана под определенным углом, шарнир не подведет. При этом производитель заявляет об условном ресурсе в 200 тысяч «закрытий», поэтому за надежность конструкции теоретически можно не сильно переживать.

«Фейслифт» пошел смартфону на пользу в первую очередь, конечно, из-за увеличения внешнего экрана. Прочие изменения сильно не повлияли на опыт взаимодействия, а что-то так и осталось от предыдущей модели. Так, например, зазор внутри сложенного корпуса все еще есть и в него попадает пыль из карманов. Вес гаджета заметно больше, чем у других даже крупных смартфонов, что часто напоминает о себе в обычных ситуациях (в кармане, во время продолжительных телефонных разговоров, и так далее). И само собой, многие привычки придется поменять (например, разобраться, какой дисплей использовать в разных ситуациях, найти новый автомобильный держатель и тому подобное).

Внешний дисплей Z Fold2

Увеличенный до 6,2 дюймов экран для «действий на ходу» — это SuperAMOLED-матрица с разрешением 2260×816 пикселей (386 ppi). Ее соотношение сторон соответствует вытянутой форме — 25:9. Частота обновления картинки обычная — 60 Гц. Для камеры есть вырез, точно такой же, как у всех флагманов Samsung. Такой дисплей стал отличным решением по сравнению с предыдущей версией и теперь умеет поворачивать приложения в альбомную ориентацию (раньше так могли только несколько избранных программ).

Я уже упоминал, что у этого дисплея есть свои особенности, к которым придется привыкнуть, да и каких-то «мощных» характеристик у него нет. Но так как это не основной экран устройства, это ему можно простить. Тем более, что изображение у него отличное. Стандартные цветовые профили (Vivid и Natural) синхронизируются между экранами и прекрасно смотрятся, заводская калибровка на традиционно высоком уровне (было бы странно видеть обратное у одного из топовых смартфонов Samsung).

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Natural:

Даже при ярком солнечном свете экран остается читаемым. Замеры нашего колориметра в помещении показали максимум яркости 434 кд/м² (что на улице намного больше), а минимум — 2,1 кд/м². Датчик автояркости никогда не подводил и всегда быстро подбирал комфортный уровень подсветки в зависимости от окружающих условий.

Внутренний дисплей Z Fold2

Основной раскладывающийся дисплей по праву все еще можно считать одним из самых интересных событий в мире смартфонов за последние годы. Он еще далек от совершенства и с ним есть ряд ограничений, но в использовании это все еще очень интересная и необычная вещь.

Характеристики экрана улучшились по сравнению с прошлым годом. В Z Fold2 диагональ основного дисплея увеличилась до 7,6 дюймов с увеличением разрешения до 2208×1768 точек (373 ppi). Это чуть-чуть увеличило и площадь экрана по отношению к поверхности корпуса (до 88,6%), а соотношение сторон дисплея оказалось очень непривычным, как для смартфона, и составило 22,5:18.

В копилку хороших дополнений также засчитывается увеличение частоты обновления картинки до 120 Гц. Таким образом большой дисплей еще и очень плавно отрисовывает движения и анимации. Это одна из самых популярных в последнее время возможностей, которая начала появляться во флагманских смартфонах, хотя в игровых ноутбуках и мониторах 120 Гц уже обыденность.

Изгиб в середине экрана пока остается. В зависимости от угла обзора или цветов на дисплее, его больше или меньше, но видно практически всегда. Как и с вырезами для камер, визуально к нему легко привыкнуть, но он напоминает о себе при касаниях, либо если на дисплей попадают блики.

Внутри используется матрица Dynamic AMOLED 2X, а сам экран назвали Infinity Flex Display. Калибровка цветовых профилей отличная. Тут пользователю просто нужно выбрать между натуральной и насыщенной (установлена по умолчанию) цветопередачей. При этом профиль Vivid можно корректировать, если пользователю это понадобится. Я же воспользовался натуральным профилем и был им полностью доволен на обоих экранах.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Natural:

Яркости дисплею тоже не занимать. В помещении замер показал 428 кд/м². На улице ее уровень тоже выше и все совершенно читаемо, но на защитной пленке становится видно много отпечатков и с собой всегда стоит иметь мягкую тряпочку для протирки (просто вытереть смартфон об одежду в этом случая не так удобно). Минимальная же яркость составила 2,3 кд/м².

В использовании это, конечно, очень необычный экран. На нем можно размещать несколько приложений, просматривать или обрабатывать фотографии намного удобнее, читать большие тексты или книги приятнее, игры и карты тоже намного больше, как и видео (пусть и с полосами сверху и снизу).

Правда, пользоваться им удобно не во всех ситуациях. Идя по улице или перемещаясь по офису куда проще будет отвечать на сообщение, например, с внешнего дисплея, ведь с развернутым практически планшетом слишком много внимания уйдет смартфону. Но в «спокойной» обстановке рабочего места или дома, большой экран оказывается куда приятнее для обычных задач, чем привычные вытянутые на стандартных смартфонах.

Быстрая разблокировка Z Fold2

В Samsung позаботились, чтобы у пользователя не возникала необходимость вводить пароль в разных ситуациях. В том числе и для этого на каждом экране есть по вырезу для камер. С их помощью смартфон распознает лицо владельца аппарата. Это происходит достаточно быстро, чтобы не задумываться о процессе. Опять же, есть условия для хорошей работы этого метода — достаточное количество света и открытые глаза. В первом случае может помочь подсветка, которая, правда, ночью может ослепить. А во втором случае могут помещать солнцезащитные очки. Также это работает в большинстве смартфонов, у которых лицо сканируется камерой, а не ИК-датчиками.

Изначальная настройка такой разблокировки очень удобная. Наружный дисплей после сканирования лица сразу не переходит на рабочий стол и потребует свайпнуть, чтобы подтвердить действие, тем самым предостерегая случайные касания. Внутренний дисплей сразу же переведет пользователя на рабочий стол, что довольно логично.

Чтобы не слепить себя ночью и иметь дополнительный вариант для быстрой разблокировки, можно также пользоваться сканером отпечатков пальцев, который теперь встроен в кнопку включения. Раньше он был разделен с ней и в такой позиции, где к нему нужно было привыкать, а теперь с расположением полный порядок. Он может запомнить четыре отпечатка, быстро работает и к его точности не было никаких претензий за время подготовки этого материала.

Звук Z Fold2

Уже достаточно давно у смартфонов Samsung разговорные динамики практически не видны на стыке стекла и рамки. Так это сделано и в Z Fold2, при этом звучит аппарат достаточно громко и четко, чтобы пользователь комфортно слышал собеседника в любой ситуации. Микрофон и система шумоподавления также хороши. Правда, с учетом веса и размера смартфона, длительные разговоры могут заставить часто менять руку, долго разговаривать будет удобнее с гарнитурой.

Есть у смартфона и стереодинамики для медиа и уведомлений. Они громкие. Звучат хорошо как для системных звуков, так и для медиа или игр. Они расположены таким образом, что в стандартной позиции будут сверху и снизу на левой боковине устройства, а при повернутом положении окажутся по бокам, но под руками. Нужно это помнить, чтобы не закрывать их, но это быстро входит в привычку. Мощности и качества звучания будет полностью хватать для озвучки, скажем, нового эпизода сериала дома или в отеле.

Теперь в комплекте с устройством не беспроводная, а стандартная проводная гарнитура AKG. Наушники вакуумные и подключаются через USB-C, так как разъема для обычных наушников нет (и да, для любимых проводных наушников нужно будет купить адаптер). Гарнитура звучит очень неплохо и от комплектных наушников вряд ли есть большие ожидания.

Производительность и ПО

Вполне ожидаемо, за такую немаленькую сумму, пользователь получает один из самых мощных на сегодняшний момент смартфонов. В Samsung Galaxy Z Fold2 производитель устанавливает процессор Qualcomm Snapdragon 865+ с видео Adreno 650. Памяти тоже хватит на все: 256 или 512 ГБ накопителя (последний будет не на всех рынках) всегда сопровождаются 12 ГБ оперативной памяти. Вот только места для карты памяти не нашлось, так же и с SIM-картой — есть только один физический слот, но не забыли про eSIM. Зато есть поддержка Wi-Fi 6, NFC, популярный набор навигационных систем и Bluetooth 5.0.

Производительности у смартфона, естественно, достаточно для любой возложенной на него задачи. Как с играми, так и с одновременно работающими несколькими приложениями, быстродействие Z Fold2 не подведет. Оперативной памяти достаточно, чтобы в ней хранилось много запущенных приложений, поэтому с мультизадачностью тоже не стоит ждать проблем. Для этого, к слову, в Samsung доработали режим работы с несколькими окнами. А нагреть смартфон получилось только играми, в остальное время корпус практически всегда оставался прохладным.

Из особенностей работы стоит отметить, что к большому дисплею все еще адаптированы не все приложения. Конечно, «родные» программы все подготовлены и могут изменяться в зависимости от поворота экрана или его изгиба (согнув экран с запущенным приложением можно получить больше информации), но есть ряд даже популярных сервисов, которые больше ориентированы на стандартные экраны (например, Facebook, Instagram, сторонние клавиатуры, Telegram и прочие). При этом не все приложения могут хорошо срабатывать при повторном открытии на внешнем дисплее после внутреннего и потребуют перезагрузку. Но и это, наверняка, временные особенности, ведь чем больше таких смартфонов, тем больше разработчиков будет работать над поддержкой и адаптацией.

В остальном же у Z Fold2 очень приятная и гладкая работа. Android 10 с оболочкой One UI 2.5 еще не раз получат свежие обновления. К тому же, у смартфона есть все те же дополнительные функции, которые есть у других флагманов компании: DeX, Edge Apps (с возможностью сохранения и запуска определенных приложений в мультиоконном режиме), Edge Lightning, Bixby и прочее. Ну и никуда не пропала функция Continuity, которая позволит начать что-то делать на внешнем экране, а раскрыв основной, сразу продолжить дело с того же места.

Камеры Z Fold2

Чего у смартфона тоже много, так это камер. Z Fold2 оснащен двумя камерами для селфи и основным блоком с тремя разными объективами. Они, конечно, отличаются от того, что установлено во флагманах, но все равно набор довольно хороший, все основные сенсоры 12-мегапиксельные:

широкоугольный со значением диафрагмы ƒ/1.8;

ультраширокоугольный с ƒ/2.2 и углом захвата 123°;

и телефото с ƒ/2.4 и двукратным зумом.

Очевидно, снимать можно как в закрытом, так и открытом состоянии смартфона. Но удобнее всего мне все же было в закрытом положении. Но вот просмотр и редактирование, естественно, лучше осуществляются на большом экране. Вернемся к самим снимкам.

Главный широкоугольный сенсор может немного пересвечивать некоторые объекты, а постобработка подтягивает насыщенность. Но для смартфонов Samsung это не новость. Да и проблемы в этом нет, ведь фотографии легко можно редактировать, а точность фокуса и скорость работы не уступают другим топовым моделям. В дневных условиях можно было не сильно заботиться об автоматическом подборе настроек, ведь у «Фолда» все хорошо получалось.

В вечернее время режим Night тоже очень неплохо справлялся. Как и у многих других камер, «теплое» уличное освещение будет делать фото излишне желтым. Ну и есть легкий овершарп, который также часто встречается у режимов ночной съемки. Опять же, финальные снимки гаджету удаются нормально.

Ультраширокоугольный модуль немного не так передает цвета, как основной. Чаще всего фотографии получаются немного темнее, у них не так «вытягиваются» тени, ну и есть искажения по краям снимка. Но фотографии все равно понравились. Любителям такого большого угла захвата камера должна подойти.

И этот модуль тоже способен снимать в недостаточном освещении с ночным режимом. В таких условиях снимки получаются наоборот немного светлее, чем у основного модуля, хотя баланс белого в некоторых условиях подбирается иначе. Фотографии интересные и не требуют нескольких «дублей», хотя цвета иногда стоит поправить.

Оптический зум у телефото получается всего двукратный, что заметно меньше, чем у других актуальных флагманов компании, но этого все равно будет достаточно в городских условиях. И только днем, так как ночью этот модуль не задействуется, а вместо него делается кроп от основного объектива.

Для Z Fold2 максимальное разрешение видео доступно в 4K, а не 8K. При этом, оставляя такое разрешение, лучше выбрать не 60 кадров/сек, а 30, тогда от цифровой стабилизации изображение больше пользы. А в целом видео вполне неплохое, как для смартфона, у которого камеры далеко не на первом месте.

Пример записи видео в 4K:

Пример записи Ultra-Wide в 4K:

Селфи можно делать как камерами из дисплеев (обе по 10 МП, ƒ/2.2), так и основными модулями. Для этого есть специальный режим, который запускается из приложения камеры на внешнем дисплее. Удобнее всего это делать камерой внешнего дисплея в сложенном состоянии, но слегка привыкнув к углам, которые получаются с других камер, можно точно также делать автопортреты, просто сам процесс получается не таким удобным.

Примеры фото на внешнюю селфи-камеру:

Примеры фото на внутреннюю селфи-камеру:

Примеры селфи основными камерами:

Интерфейсов приложения камеры тут есть сразу три варианта: один для внешнего экрана и два режима внутреннего (полностью раскрытый и «согнутый»). Снимать чаще всего было удобнее именно в сложенном состоянии, и там интерфейс камеры оказывается как раз привычнее. Но, опять же, даже в других режимах это все то же хорошо знакомое приложение камеры от Samsung, просто оно адаптировано для разных экранов.

Автономность Z Fold2

Глядя на размер всего смартфона можно предположить, что и батарея у него большая. Но в тонкие половинки корпуса поместился двойной аккумулятор емкостью 4500 мА•ч. Может показаться, что для такого большого экрана этого не так и много, но в реальности в конце дня у меня всегда оставалось 30-40%, чего я от Fold2 не ожидал. Естественно, тяжелый игры или приложения навигации все же заставят лишний раз зарядиться, но так будет практически у любого современного смартфона. Тест автономности остановился на 8 часах 19 минутах, а, например, двухчасовой фильм отнял 18% заряда. Для такого гаджета автономность оказалась хороша.

Разные способы зарядки и дополнительные режимы тут тоже есть. Комплектный блок питания полностью заряжает батарею за 1 час 40 минут. Также есть возможность зарядиться на индукционной станции стандарта Qi. Но и это не все, ведь с функцией Wireless Power Share можно от Z Fold2 зарядить другой смартфон, наушники или прочий гаджет с поддержкой индукционных зарядок этого же стандарта.

В итоге

В Samsung Galaxy Z Fold2 производитель доработал много мелочей и добавил парочку приятных возможностей, которых не было в прошлой модели. Так появились увеличенный внешний экран и высокая частота обновления внутреннего, более свежий дизайн корпуса, «сильный» шарнир, новый процессор, поддержка 5G… это не говоря о внутренних доработках, которые пользователь не видит. Все это делает новую модель более готовой для массового потребителя.

Но стоит помнить, что подобные устройства пока находятся в самом начале своего развития, поэтому придется мириться с не самым маленьким весом, отсутствием защиты от воды и пыли, все еще заметным изгибом по центру экрана и не всегда хорошо адаптированными приложениями от сторонних разработчиков. Цена же всего этого также высока — 59999 гривен в официальной украинской рознице, так что пойти на такой эксперимент все еще очень накладно. Правда, сам гаджет оказался намного интереснее в реальном использовании, чем могло казаться раньше. Поэтому те энтузиасты, которые могут себе позволить такой смартфон, наверняка получат увлекательный опыт.