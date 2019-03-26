Sharp патентует складной смартфон-раскладушку с двумя шарнирами

Японский технологический гигант Sharp продолжает попытки обратить на себя внимание как производитель смартфонов. Компания сместила акцент продаж мобильных устройств с внутреннего рынка на европейский и даже выпустила несколько довольно неплохих аппаратов линейки Aquos. Тем не менее, доля Sharp на глобальном рынке по-прежнему очень маленькая. Похоже, теперь компания планирует попасть в высший дивизион за счёт выпуска складного смартфона и уже запатентовала такое устройство.

Патентная заявка была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности ещё в 2017 году. Судя по эскизам, представленным в документе, смартфон Sharp имеет тот же форм-фактор, который приписывают обновлённой версии раскладушки Motorola RAZR.

В отличие от последнего, смартфон японского производителя имеет два шарнирных механизма, то есть аппарат сгибается в двух местах, что делает его очень компактным. В сложенном виде размер дисплея составляет около 4 дюймов. Ресурс LetsGoDigital опубликовал 3D-рендеры, созданные на основе патентных чертежей.

Такая конструкция очень похожа на недавно обнаруженный патент складного смартфона ZTE. Их объединяет тот факт, что они оба складываются не посередине, и в сложенном состоянии верхняя часть экрана остаётся видимой. На ней отображается время, уведомления и прочая информация. Недостаток такой конструкции в том, что эта область дисплея подвергается царапинам и повреждениям. Видимо поэтому инженеры Sharp предусмотрели два шарнира, чтобы можно было полностью закрыть экран.

Как известно, раскладушки до сих пор очень популярны в Японии. Как и пять лет назад, каждый четвёртый проданный смартфон в этой стране имеет такой форм-фактор, поэтому не исключено, что устройства с гибкими экранами, складывающиеся пополам, также будут там востребованными.

Источник: Gizmochina