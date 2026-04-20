Huawei представила Pura X Max — первый смартфон с дисплеем 3:2 и переменной диафрагмой

Huawei показала Pura X Max — один из самых оригинальных современных складных смартфонов.





Благодаря широкому дисплею устройство по дизайну напоминает Apple iPhone Fold. Стилус также позволяет превратить этот смартфон в планшет. Pura X Max получил 5,4″ OLED-дисплей с соотношением сторон 3:2, значительно шире чем в Samsung Galaxy Z Fold7. Дисплей имеет защиту от царапин благодаря стеклу Kunlun Glass второго поколения. Частота обновления регулируется от 1 до 120 Гц, а разрешение составляет 1848x1264p.

В разложенном виде дисплей Pura X Max составляет 7,7″ в альбомной ориентации. Основной дисплей имеет разрешение 2584×1828p с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP59. В разложенном виде он толщиной 5,2 мм и 11,2 мм в сложенном.

Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп с диафрагмой f/1.4-4.0, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с f/2.2 и перископическим телеобъективом на 50 Мп с f/2.2 и 3,5-кратным оптическим зумом. Фронталка как на основном, так и на дополнительном дисплее на 8 Мп.





Аккумулятор емкостью 5300 мА·ч заряжается через USB-C мощностью до 66 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Смартфон работает на процессоре HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Изначально продажи стартуют в Китае. Стоимость базовой модели с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составит $1610. Топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти будет стоить $2050. Когда смартфон появится в широком доступе пока неизвестно.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: NotebookCheck