banner
Новости Устройства 20.04.2026

Huawei представила Pura X Max — первый смартфон с дисплеем 3:2 и переменной диафрагмой

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Huawei представила Pura X Max — перший смартфон з дисплеєм 3:2 та змінною діафрагмою

Huawei показала Pura X Max — один из самых оригинальных современных складных смартфонов.


Благодаря широкому дисплею устройство по дизайну напоминает Apple iPhone Fold. Стилус также позволяет превратить этот смартфон в планшет. Pura X Max получил 5,4″ OLED-дисплей с соотношением сторон 3:2, значительно шире чем в Samsung Galaxy Z Fold7. Дисплей имеет защиту от царапин благодаря стеклу Kunlun Glass второго поколения. Частота обновления регулируется от 1 до 120 Гц, а разрешение составляет 1848x1264p.

В разложенном виде дисплей Pura X Max составляет 7,7″ в альбомной ориентации. Основной дисплей имеет разрешение 2584×1828p с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP59. В разложенном виде он толщиной 5,2 мм и 11,2 мм в сложенном.

Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп с диафрагмой f/1.4-4.0, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с f/2.2 и перископическим телеобъективом на 50 Мп с f/2.2 и 3,5-кратным оптическим зумом. Фронталка как на основном, так и на дополнительном дисплее на 8 Мп.


Аккумулятор емкостью 5300 мА·ч заряжается через USB-C мощностью до 66 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Смартфон работает на процессоре HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Изначально продажи стартуют в Китае. Стоимость базовой модели с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составит $1610. Топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти будет стоить $2050. Когда смартфон появится в широком доступе пока неизвестно.

Ранее мы писали, что Huawei опережает Apple и Samsung с запуском уникального складного смартфона Pura X Max. Складной Apple iPhone Fold под угрозой.

Источник: NotebookCheck

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить