Новости Крипто 15.07.2025 comment views icon

SharpLink стала крупнейшим корпоративным владельцем ETH в мире

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Тетяна Нечет

Автор новостей

SharpLink стала крупнейшим корпоративным владельцем ETH в мире

Игровая компания SharpLink стала крупнейшим владельцем Эфира. Она отчиталась, что накопила 280,706 ETH по состоянию на 13 июля. Таким образом, запасы SharpLink монет сети Ethereum превысили накопленные 259 433 ETH самой Ethereum Foundation. Последняя — организация, которая занимается поддержкой Ethereum и связанных технологий.

SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET) отныне — крупнейшая публичная компания в мире, принявшая Ether (ETH) в качестве основного резервного актива казны.

В течение 7-13 июля 2025 года компания приобрела 74,656 ETH по средневзвешенной цене $2,852. SharpLink привлекла примерно $413 млн чистых поступлений через свой механизм At-The-Market (ATM), выпустив 24,572,195 обыкновенных акций в течение недели (с 7 по 11 июля). Примерно $257 млн еще не были направлены на покупку ETH.

По состоянию на 11 июля компания выделила 99,7% своих ETH-активов на протоколы стейкинга. В период между 7 и 11 июля 2025 года SharpLink получила примерно 94 ETH в вознаграждениях от стейкинга, доведя общую сумму вознаграждений до 415 ETH с момента запуска стратегии по накоплению Эфира от 2 июня 2025 года.

С момента начала покупок ETH, то есть с 13 июня 2025 года, количество ETH у SharpLink выросло на 23% за чуть более чем месяц.

Источник: SharpLink

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