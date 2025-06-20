Стратегический резерв Ethereum (ETH) среди 38 компаний превысил $3 млрд

Есть несколько признаков что ETH готовится к серьезному движению вверх и есть шансы, что цена поднимется до отметки $4 тыс.

Во-первых, корпоративные игроки накопили более 1,19 млн монет на сумму $3 млрд. Таким образом, объем Ethereum (ETH), хранящийся в стратегических резервах 38 компаний достиг почти 1% от общего количества криптовалюты в обращении, что составляет около 120,8 млн ETH. В целом более 70% из трехмиллиардных резервов приходится на пять компаний.

На первом месте по количеству монет Ethereum Foundation — 259 433 ETH. На втором — игровая компания SharpLink, которая недавно приобрела 176 270 ETH. PulseChain Sac владеет 166 303 ETH, а крупнейшая криптобиржа в США Coinbase держит в резервах 137 334 ETH.

Также 19 июня к списку институциональных владельцев присоединилось приложение для обмена сообщениями и кошельков на базе Ethereum Status, которое приобрело 23 066 ETH стоимостью примерно $2,9 млн.

Во-вторых, с середины мая количество новых адресов в сети ETH еженедельно растет на 800 тыс. — 1 млн. В прошлом году этот показатель был на треть меньше для того же периода.