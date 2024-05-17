Новости Military Tech 17.05.2024 в 16:50 comment views icon

Шесть РЛС Amber-1800 направляются в Украину — «ракетоискатель» с радиусом действия 400 км

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Шесть РЛС Amber-1800 направляются в Украину — «ракетоискатель» с радиусом действия 400 км

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Шесть радиолокационных станций Amber-1800 с дальностью работы до 400 км передаст Украине Литва, о чем рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Литва участвует в немецкой инициативе IAAD, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Детали и сроки поставки не разглашались.

Радары Amber-1800 — литовско-украинская технология, их изготавливает компания Altimus-tech, которая ранее имела интересное название LiTak-Tak. Компанию создали основатели украинского предприятия «Аэротехника-МЛТ». Впервые станцию показали в 2014 году.

Amber-1800

Наземная передвижная станция радиолокации Amber-1800 работает в диапазоне УКВ (140-180 МГц). Она автоматически обнаруживает дальность и азимут воздушных целей, а также рассчитывает их траекторию. Система состоит из аппаратной кабины с оборудованием и колесной платформы, которая несет антенный комплекс, электрооборудование и систему развертывания. Обнаружение объектов станцией зависит от высоты и мощности. На 8 кВт, 10 кВт и 30 кВт дальность следующая:

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Ithillel.
В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню.
Приєднатися
  • Н=100 м — 30 км / 33 км / 46 км
  • Н=500 м — 60 км / 69 км / 93 км
  • Н=1 км — 70 км / 81 км / 108 км
  • Н=3 км — 110 км / 122 км / 170 км
  • Н=10 км — 300 км / 360 км / 400 км

В Украине система хорошо известна. «Аэротехника-МЛТ» производит эти радары, смонтированные на КрАЗ или полуприцеп, с названием «Янтарь-1800». В 2019 году РЛС прошли испытания в Украине на полигоне в Херсонской области.

RFDEW — энергетическое оружие с ценой выстрела 13 центов и неограниченным боезапасом. Предназначено для уничтожения дронов, электроники самолетов

Источник: Мілітарний

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить