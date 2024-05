Шесть РЛС Amber-1800 направляются в Украину — «ракетоискатель» с радиусом действия 400 км

Шесть радиолокационных станций Amber-1800 с дальностью работы до 400 км передаст Украине Литва, о чем рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Литва участвует в немецкой инициативе IAAD, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Детали и сроки поставки не разглашались.

According to the German Minister of Defence Boris Pistorius, Lithuania is contributing to the German IAAD initiative which aims to strengthen the Ukrainian air defence with six AMBER-1800 air surveillance radars. He did not provide any further details such as a planned delivery… pic.twitter.com/y67rSVA5wL

— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) May 16, 2024