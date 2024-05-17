Шесть РЛС Amber-1800 направляются в Украину — «ракетоискатель» с радиусом действия 400 км

Шесть радиолокационных станций Amber-1800 с дальностью работы до 400 км передаст Украине Литва, о чем рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Литва участвует в немецкой инициативе IAAD, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Детали и сроки поставки не разглашались.

According to the German Minister of Defence Boris Pistorius, Lithuania is contributing to the German IAAD initiative which aims to strengthen the Ukrainian air defence with six AMBER-1800 air surveillance radars. He did not provide any further details such as a planned delivery… pic.twitter.com/y67rSVA5wL — German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) May 16, 2024

Радары Amber-1800 — литовско-украинская технология, их изготавливает компания Altimus-tech, которая ранее имела интересное название LiTak-Tak. Компанию создали основатели украинского предприятия «Аэротехника-МЛТ». Впервые станцию показали в 2014 году.

Наземная передвижная станция радиолокации Amber-1800 работает в диапазоне УКВ (140-180 МГц). Она автоматически обнаруживает дальность и азимут воздушных целей, а также рассчитывает их траекторию. Система состоит из аппаратной кабины с оборудованием и колесной платформы, которая несет антенный комплекс, электрооборудование и систему развертывания. Обнаружение объектов станцией зависит от высоты и мощности. На 8 кВт, 10 кВт и 30 кВт дальность следующая:

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Н=100 м — 30 км / 33 км / 46 км

Н=500 м — 60 км / 69 км / 93 км

Н=1 км — 70 км / 81 км / 108 км

Н=3 км — 110 км / 122 км / 170 км

Н=10 км — 300 км / 360 км / 400 км

В Украине система хорошо известна. «Аэротехника-МЛТ» производит эти радары, смонтированные на КрАЗ или полуприцеп, с названием «Янтарь-1800». В 2019 году РЛС прошли испытания в Украине на полигоне в Херсонской области.

Источник: Мілітарний

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