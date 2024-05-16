Великобритания реагирует на изменение геополитической ситуации и уделяет больше внимания оборонным технологиям, в том числе развертыванию лазеров и другого оружия направленной энергии. Такие системы вооружения могут выполнять функцию ракетных систем, но при цене выстрела на порядки ниже.

Одним из направлений является оружие направленной энергии RFDEW (Radio Frequency Directed Energy Weapon). Оно позволяет улучшить «экономику войны». Например, сейчас, чтобы повредить или уничтожить беспилотник, который стоит несколько тысяч (или несколько десятков тысяч), приходится использовать ракету ценой в миллионы долларов. Как вот в случае уничтожения дрона ценой $20 тыс. ракетой Sea Viper, которая стоит $1,3-2,5 млн. Кроме того, запасы ракет, как правило, довольно малы, и рои дешевых беспилотников могут легко их истощить.

Новое оружие направленной энергии позволяет решить эти проблемы. Цена одного выстрела составляет около 13 центов. В дополнение к этому, для выстрела используется только электроэнергия. Это позволяет стрелять так долго, пока сохраняется энергоснабжение.

RFDEW — это автономное энергетическое оружие, которым может управлять один человек. Система способна обнаруживать, отслеживать и поражать многочисленные угрозы на расстоянии до километра. Такую систему вооружения можно устанавливать на различные транспортные средства — от военного корабля до кузова грузовика. Основной целью будут дроны или электроника самолетов, которые уничтожаются вспышкой электромагнитного излучения.

Систему RFDEW планируется испытать 7-й группой противовоздушной обороны вместе с лазерным оружием DragonFire в сентябре. Результаты будут использованы для оценки систем и определения возможных улучшений.

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Источник: newatlas