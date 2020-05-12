Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая





Сомнений в том, что карантин в Украине не закончится 22 мая и так особо не было, а теперь их не стало окончательно: действующие ограничения, которые ввели в связи с коронавирусом, совершенно точно продлят и после 22 мая, а Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник 12 мая в эфире программы «Сніданок з 1+1». Также он отметил, что метро и междугородный транспорт, скорее всего, вновь заработает к середине лета.

«Карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать», — сказал он в эфире телеканала «1+1», добавив, что Украина сейчас находится на пике заболеваемости.

Премьер отметил, что на текущем этапе сложно делать прогнозы касательно сроков восстановления городского и междугороднего транспортного сообщения. В то же время он выразил надежду, что это удастся сделать раньше середины лета.

«Метро и междугородный транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, только представьте, как два миллиона человек каждый день собираются в вагонах — достаточно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания», — заключил Денис Шмыгаль.

11 мая в Украине стартовал первый этап выхода из карантина со смягчением ряда ограничений в рамках утвержденного Кабмином пятиэтапного плана. Открытие метрополитена (в ограниченном режиме) и междугороднее сообщение в пределах области предполагается только на третьем этапе при благоприятной эпидемической ситуации (в течение 10 дней количество выздоровевших вдвое или более превышает количество новых случаев заражений, медучреждения загружены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 10%).

Источник: «Сніданок з 1+1»