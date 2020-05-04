Карантин продлят до 22 мая, но с 11 мая вступят в силу первые смягчения
Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса, действующий без малого два месяца (первые ограничения ввели с 11 марта), будет продлен до 22 мая, но с 11 мая, как и было запланировано, начнется его поэтапное смягчение. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства, транслировавшемся в прямом эфире.
«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет развиваться пандемия в мире, каким образом будет меняться кривая заболеваемости у нас», — сказал он.
Одновременно премьер-министр подтвердил, что с 11 мая начнется постепенное смягчение ограничений. То есть, речь о том самом скандальном пятиэтапном плане выхода из карантина, которое правительство обещало доработать после шквала критики со стороны СМИ и общественности. Предварительный список того, чего коснется первый этап смягчения ограничений 11 мая, выглядит следующим образом:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях общественного питания, зарегистрированных как операторы мощности;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервисы бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.
Все подробности будут прописаны в постановлении правительства, которое обещают опубликовать на сайте Кабмина в ближайшее время.
Источник: Кабмин
- На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 12 331 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки было выявлено 418 новых случаев). Из них 303 летальных случая (+4 за сутки) и 1619 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы.
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- Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 3,57 млн человек, выздоровели более 1,5 млн человек, умерли 248 286 человек.