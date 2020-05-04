Карантин продлят до 22 мая, но с 11 мая вступят в силу первые смягчения

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Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса, действующий без малого два месяца (первые ограничения ввели с 11 марта), будет продлен до 22 мая, но с 11 мая, как и было запланировано, начнется его поэтапное смягчение. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства, транслировавшемся в прямом эфире.

«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет развиваться пандемия в мире, каким образом будет меняться кривая заболеваемости у нас», — сказал он.

Одновременно премьер-министр подтвердил, что с 11 мая начнется постепенное смягчение ограничений. То есть, речь о том самом скандальном пятиэтапном плане выхода из карантина, которое правительство обещало доработать после шквала критики со стороны СМИ и общественности. Предварительный список того, чего коснется первый этап смягчения ограничений 11 мая, выглядит следующим образом:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях общественного питания, зарегистрированных как операторы мощности;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервисы бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

Все подробности будут прописаны в постановлении правительства, которое обещают опубликовать на сайте Кабмина в ближайшее время.

Источник: Кабмин