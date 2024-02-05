Shoolika mk6 – украинский ударный дрон с нагрузкой 6 кг, дальностью 10 км и системой ночного видения

Команда украинских разработчиков SkyLab UA, являющихся участниками кластера Brave1, создала стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

БПЛА Shoolika mk6 способен наносить точные удары на расстоянии до 10 км. Он может нести нагрузку до 6 кг. Среди других преимуществ называют наличие ночных визуальных систем, что позволяет использовать беспилотник в ночных операциях. Кроме того, Shoolika mk6 устойчив к воздействию РЭБ и имеет высокоточную систему управления.

По словам Федорова, украинские защитники уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой отзыв. Дрон оказался важным для тактических операций, особенно в ночное время.

Беспилотник уже получил допуск к эксплуатации и находится в процессе получения кодификации НАТО. В планах ─ улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камеры, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха.

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