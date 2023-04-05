«Шрек 5» с оригинальным актёрским составом, спин-офф «Осел» с Эдди Мерфи, «Зверопой 3» и другие планы Illumination

Крис Меледандри, основатель и генеральный директор студии Illumination, а также творческий партнёр DreamWorks Animation, рассказал о планах на будущее. Помимо фильма The Super Mario Bros. Movie / «Супер Братья Марио», который выходит в мировой прокат уже 5 апреля, в работе находятся и другие проекты.

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Так, планируется перезапустить франшизу «Шрек». Меледандри хочет привлечь к новому фильму «Шрек 5» оригинальный актёрский состав, в который входят Майк Майерс, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи. Хотя никаких соглашений ещё не было заключено, он сказал, что переговоры с актерами идут хорошо.

И у Меледандри есть все основания для оптимизма. После успеха спин-оффа «Шрека» 2022 года «Кот в сапогах 2: Последнее желание», Мерфи заявил, что с радостью примет участие в новом проекте, если DreamWorks когда-нибудь займётся созданием нового «Шрека». Кроме того, он призвал компанию снять фильм о персонаже Осле, так как он смешнее Кота в сапогах.

Крис Меледандри также сообщил, что Осел — это персонаж, который мог бы получить свой собственный фильм.

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В интервью Variety Меледандри также намекал на другие анимационные проекты, которые готовит Illumination. Студия ищет возможность вернуться в мир домашних животных.

«Мы разрабатываем пару сценариев в мире «Тайной жизни домашних животных», — сказал он. «Хотя мы еще не готовы начать фильм, мы продолжаем развиваться в этой франшизе».

При этом в разработке находится сразу несколько историй.

Кроме того, Меледандри «углублен в разработку» фильма «Sing 3» / «Зверопой 3». По задумке, в новом фильме будут задействованы персонажи из оригинального состава, «но он перенесет нас в новый мир».

Ещё идут активные работы над фильмом Migration / «Миграция». Это оригинальная история, рассказывающая о семействе уток в разногласиях. С потеплением отец семейства хочет оставаться в безопасности и комфорте в своем пруду в Новой Англии, в то время как жена хочет, чтобы они исследовали более широкий мир. Автором сценария выступил создатель «Белого лотоса» Майк Уайт, а режиссером стал Бенджамин Реннер.

Наконец, Illumination объединилась с Пьером Коффином, сценаристом и режиссером фильмов «Гадкий я», и работает над созданием двух коротких сериалов. Их премьера состоится в мае TikTok, а затем они появятся на YouTube. Действие сериала Who’s Who / «Кто есть кто», происходит в мире миньонов. Сериал Bones Story / «История костей» рассказывает совершенно оригинальную историю.

Источник: variety