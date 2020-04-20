Сhuwi представила LarkBox – мини-ПК «наладонного» формата

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Компания Сhuwi на днях сообщила о запуске ультракомпактной стационарной системы – LarkBox. Производители мини-ПК продолжают экспериментировать над габаритами, пытаясь уменьшить подобные системы и, похоже, китайские разработчики в этом преуспели. LarkBox имеет размеры 61×61×43 мм, а соответственно общий объем корпуса составляет всего 0,16 литра. Заявленный вес – 127 г.

Несмотря на очень скромные габариты, LarkBox имеет любопытное оснащение. Для системы используется 4-ядерный процессор Celeron N4100 с рабочими частотами 1,1–2,4 ГГц и интегрированной графикой Intel UHD 600. Поддержка многопоточности Hyper-Threading не предусмотрена. Это экономичный чип номинально 8-го поколения (Gemini Lake) с тепловым пакетом в 6 Вт и SDP в 4,8 Вт. Платформы с подобным CPU нередко обходятся пассивной системой охлаждения, но в данном случае из-за ограничения габаритов радиатора для обдува все же используется компактный тихий вентилятор.

LarkBox оснащена 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, а в качестве накопителя предусмотрен SSD объемом 128 ГБ. О возможностях увеличения объемов речь в этом формате не идет. Разве что емкость хранилища можно расширить с помощью флеш-карты (до 128 ГБ).

Что касается периферийной обвязки, но то панели корпуса выведены два USB Type-А, один симметричный USB Type-C, полноразмерный видеовыход HDMI, кардридер для microSD и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Система поддерживает Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Chuwi заявляет, что LarkBox является самым компактным в мире мини-ПК на базе x86, способным выводить картинку в разрешении 4К. Потребность в дальнейшем уменьшении размеров стационарных систем остается под вопросом, но компактные габариты и вес новинки все же впечатляют. Данных о цене и сроках начала продаж пока нет.