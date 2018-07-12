Шведский стартап Einride представил беспилотный электролесовоз T-Log с грузоподъемностью 16 тонн и батареей на 300 кВтч

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После автономного электрогрузовика T-Pod шведский стартап Einride представил свою вторую модель T-Log, которой стал автономный электрический лесовоз. Эта модель мощнее предшественника, обладает специальной системой беспилотного передвижения по лесным дорогам, а также внедорожной проходимостью.

Как видно на фото, электролесовоз Einride T-Log оснащен платформой с ограничителями, стандартными для классических лесовозов, его габариты составляют 2,552×3,563×7,338 метра. Отсутствие крытого кузова позволило снизить вес и оснастить электролесовоз более емкой батареей на 300 кВтч (в T-Pod используется батарея на 200 кВтч), которая рассчитана на запас хода 200 км (120 миль) при загрузке 16 тонн древесины.

У модели Einride T-Log в принципе не предусмотрена кабина для водителя, а система автономного управления 3 уровня основана на аппаратной платформе NVIDIA Drive. «Глазами» модели выступает система камер, радаров и лидаров, при этом в сложных случаях электромобиль может управляться удаленным оператором с помощью 4G-сетей и технологии Phantom Auto. Парк из нескольких таких грузовиков может автоматически координироваться интеллектуальной системой навигации, которая оптимизирует маршруты доставки, используя реальные данные мониторинга движения всех грузовиков.

Представители Einride надеются вывести электролесовозы T-Log на дороги общего пользования к 2020 году, при этом уже сейчас компания получила ряд предварительных заявок от компаний, которые занимаются заготовкой древесины, но при это не отказываются думать об экологии и уменьшении вредных выбросов.

Источник: Einride