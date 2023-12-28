Шведские ученые разработали «е-почву», которая вдвое ускоряет рост растений

В эксперименте электрическая стимуляция ускорила рост ячменя в среднем на 50%.

Исследователи из Линчёпингского университета в Швеции создали биоэлектронную почву, которая может ускорить рост растений в гидропонных системах — пространствах, где обычно выращивают растения без почвы на питательных веществах. После интеграции «е-почвы» в систему ученые обнаружили, что электрические сигналы заставляют растения расти в среднем на 50% быстрее.

Электронная почва состоит из органических веществ, смешанных с ведущим полимером Pedot, используемым в сенсорах и OLED-дисплеях.

Руководитель исследования Элени Ставриниду говорит, что проводимость почвы необходима для стимуляции корней растений. В конкретном эксперименте ученые проверяли эффект передачи электрических сигналов росткам ячменя в течение 15 дней. Напряжение всего в 0,5 В стимулировало корни, что в свою очередь привело к заметному увеличению размеров растений по сравнению с посевом, который не стимулировали.

По словам Ставриниду, азот — одно из основных питательных веществ, вовлеченных в рост растений — перерабатывался эффективнее благодаря стимуляции.

«Мы обнаружили, что стимулированные растения могут перерабатывать питательные вещества более эффективно, однако не понимаем, как стимуляция влияет на этот процесс», — говорит Ставриниду, добавляя, что причина процесса роста станет предметом будущих исследований.

Хотя гидропонику обычно используют для выращивания листовой зелени и овощей, таких как огурцы или помидоры, «е-грунт» потенциально может предоставить решение для увеличения урожаев в коммерческих условиях, особенно в местах, где экологические условия затрудняют рост растений. Также в исследовании утверждают, что эта техника может минимизировать использование удобрений в сельском хозяйстве.

По данным Министерства сельского хозяйства США, количество американских ферм постоянно сокращается — в прошлом году их было 2 млн по сравнению с 2,2 млн в 2007 году. Часть теряют из-за изменения климата и ухудшения экономических перспектив.

Еще один плюс потенциального внедрения «е-почвы» на гидропонных фермах — энергосбережение (обычно такие фермы потребляют меньше воды, но требуют больше энергии для работы).

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Источник: Engadget