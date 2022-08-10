Шведы представили TWS-наушники Urbanista Phoenix с кейсом, оснащенным солнечной панелью Powerfoyle

Шведская компания Urbanista представила TWS-наушники Urbanista Phoenix, основной особенностью которых выступает зарядный кейс со встроенной солнечной панелью Powerfoyle от Exeger. В линейке компании уже есть полноразмерные наушники с солнечной панелью, встроенной в дужку, однако беспроводные наушники-вкладыши слишком малы, чтобы разместить на их корпусе солнечную панель достаточной площади.

Именно поэтому разработчики интегрировали панель в кейс, причем сделали его несколько крупнее, чем того требовали сами наушники, чтобы разместить солнечную панель покрупнее. В Urbanista уверяют, что каждый час нахождения кейса под солнцем добавляет наушникам тот же час работы.

Батарей наушников Urbanista Phoenix хватает на 8 часов работы, еще 32 часа добавляет кейс. Ну, а если представить, что пользователь часто находится под солнцем и не сильно активно использует наушники, то вполне можно смоделировать ситуацию, при которой ему вообще не понадобится электрическая сеть.

Сами наушники получили характерную для устройств данного типа форму, поддержку протокола Bluetooth 5.2 и влагозащиты по стандарту IPX4. Кейс оснащен разъемом USB-C для зарядки батарей. Разработчики также реализовали режим активного шумподавления ANC, когда пользователь может полностью отгородиться от окружающего мира, предусмотрев функцию «прозрачности» для быстрого переключения к диалогу или оценке происходящего.

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Наушники Urbanista Phoenix будут доступны в черном и розовом цвете по цене $149 / £129 / €149 в четвертом квартале 2022 года, их также можно предзаказать в Украину.

Источник: Verge, Urbanista