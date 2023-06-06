В Швейцарии начали устанавливать солнечные панели на железнодорожных путях

Стартап Sun-Ways получил разрешение Федерального ведомства транспорта Швейцарии и начал устанавливать солнечные панели в щелях между рельсами на железнодорожных путях станции Buttes.

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Интересно, что Sun-Ways – не первая компания, которая начала разворачивать солнечные панели на железнодорожных путях. Итальянская компания по возобновляемой энергетике Greenrail и британская технологическая компания Bankset Energy работают над подобными технологиями, хотя эксперимент в Швейцарии примечателен по двум причинам:

Sun-Ways использует панели стандартного размера, тогда как две другие компании используют панели меньшего размера.

Процесс укладки панелей – автоматизированный, систему «разворачивает» специально построенный поезд, а не люди вручную.

Ожидается, что пилотный проект стоимостью $560 000 будет завершен этим летом и позволит установить около 60 солнечных панелей на 500-метровом участке железнодорожных путей вблизи города Невшатель. В начале, 100% электроэнергии, производимой в рамках проекта, направят для местных домохозяйств, однако в будущем часть электроэнергии может использоваться для движения поездов.

По словам соучредителя Sun-Ways Баптиста Данихерта, если покрыть все 5000 км путей швейцарской железнодорожной сети солнечными батареями, то можно генерировать до 1 гигаватта электроэнергии в год, чего достаточно для питания около 750 000 домов.

Панели укладывает обычный поезд, модернизированный специальными инструментами для укладки панелей, однако в будущем компания будет использовать транспорт с двумя вагонами: один для хранения панелей, а другой для их установки.

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Источник: Techspot