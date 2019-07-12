Sigma fp – «самая компактная и лёгкая» полнокадровая беззеркальная камера в мире

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Компания Sigma анонсировала выпуск своей первой полнокадровой беззеркальной камеры, которая получила название Sigma fp. Производитель заявляет, что это «самая компактная и лёгкая» полнокадровая беззеркальная камера в мире.

Устройство даже называют «карманной полнокадровой камерой». Несмотря на то, что Sigma fp содержит полнокадровый (в 35-миллиметровом эквиваленте) 24,6-мегапиксельный сенсор, её размеры составляют 112,5х69,9х45,2 мм. Это лишь немногим больше размеров камеры Sony RX100 VI, в которой содержится дюймовый сенсор (101,6х58,4х43,2 мм). Устройство позволяет устанавливать сменные объективы с системой крепления Leica L. Также поддерживается возможность установки объективов Canon и Sigma при помощи адаптера.

Новинка содержит систему автоматической фокусировки с 49 точками, электронный затвор и поддерживает электронную стабилизацию изображения. Также в наличии имеются электронный видоискатель, 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, слот для карт памяти SD, выход HDMI. Поддерживается возможность подключения внешних вспышек, микрофонов, наушников и пультов дистанционного управления съёмкой. Камера позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100-25600 и способна записывать видео в разрешении 4K.

Новая полнокадровая беззеркальная камера Sigma fp поступит в продажу осенью этого года, но её ориентировочная цена пока не разглашается.

Источник: The Verge