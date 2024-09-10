Skoda Elroq: электрический аналог Karoq получит запас хода до 560 км и полноприводную версию

Skoda дозировано делится деталями о своем будущем полностью электрическом компактном кроссовере Elroq. В преддверии официального дебюта, запланированного на октябрь, Skoda опубликовала эскизы экстерьера, которые дают понимать, чего стоит ожидать.

Elroq станет электрическим аналогом популярного кроссовера Karoq. Skoda использовала для него свой новый язык дизайна Modern Solid, представив такие функции, как Tech-Deck Face — по сути, изящную и полностью закрытую решетку радиатора, которая символизирует его электрическое сердце. Он также имеет разделенные фары с технологией Matrix LED. Профиль Skoda Elroq несколько напоминает своего старшего брата Enyaq, а задняя часть имеет просторную дверь багажника и знакомые задние фонари, что повторяет наследие универсалов Skoda.

Недавно Skoda также поделилась изображениями закамуфлированного прототипа Elroq, что обеспечивает более реалистичное представление о его пропорциях. Этому электромобилю приписывают новый цвет Timiano Green, дополненный уникальными акцентами Dark Chrome, чтобы выделить его среди других.

В интерьере Skoda Elroq будут использоваться экологически чистые материалы, в том числе переработанные. Skoda предложит четыре темы интерьера — Loft, Lodge, Suite и Studio — чтобы удовлетворить разные вкусы. Кроме того, Elroq будет иметь современную цифровую кабину и новейшие технологии VW Group, которіе обещает подключенное и технологическое вождение. Компактный кроссовер предложит пятиместный салон и 470 л пространства в багажном отделении.

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Skoda также поделилась подробностями о силовых агрегатах и вариантах аккумуляторов Elroq. Электрокроссовер создан на платформе MEB от VW Group. Он получит аккумуляторные блоки емкостью 55 кВт⋅ч, 63 кВт⋅ч и 82 кВт⋅ч, причем самый большой блок обеспечивает запас хода WLTP до 560 км. Elroq будет доступен с одним (размещенным сзади) или двумя электродвигателями. Заднеприводные версии будут иметь мощность 168 л.с. (125 кВт) или 282 л.с. (210 кВт), тогда как полноприводная версия будет обеспечивать общую мощность 295 л.с. (220 кВт).

Источник: arenaev