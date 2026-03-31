Skoda Peaq предлагает 7 мест, 600+ км запаса хода зарядку за 28 минут

Вадим Карпусь

Skoda Peaq пропонує 7 місць, 600+ км запасу ходу зарядку за 28 хвилин

Skoda показала новый большой электрический кроссовер Skoda Peaq, который ориентирован на большие семьи и поездки с большим количеством багажа. Модель стала заметно крупнее и практичнее, чем уже знакомый Skoda Enyaq.


Характеристики Skoda Peaq

Первое, что бросается в глаза — габариты. Длина Peaq составляет 4874 мм, что на 216 мм больше, чем Enyaq. Колесная база выросла до 2965 мм (+199 мм), а это прямо приводит к увеличению пространства в салоне и улучшению плавности хода.

Внешность выдержана в современном стиле без чрезмерного футуризма. Переднюю часть компания называет Tech-Deck Face: узкие матричные LED-фары создают «острый» взгляд. Для тех, кто хочет более агрессивный вид, доступна версия Sportline с черными элементами декора и 21-дюймовыми дисками. Двери большие, а ручки — утоплены в кузов.


Производитель предлагает два варианта салона: на 5 или 7 мест. В пятиместной конфигурации вместительность багажника составляет 1010 литров, чего хватит для большого количества вещей. В семиместной версии полезный объем уменьшается до 299 литров при поднятых сиденьях. Обе версии имеют дополнительный передний багажник на 37 литров.

В центре передней панели расположен 13,6-дюймовый дисплей для управления мультимедиа и навигацией. Опционально доступен проекционный дисплей (HUD), который выводит подсказки прямо на лобовое стекло. Отдельного внимания заслуживает панорамная крыша, она самая большая в модельном ряду Skoda. Ее прозрачность можно менять нажатием кнопки, чтобы защитить салон от солнца.

В салоне использовано более 50 кг переработанных материалов. Покупатель может выбрать сиденья без использования материалов животного происхождения или классическую кожу. Остались и фирменные решения Simply Clever, например, зонтики в дверях или скребок для льда в багажнике.

Skoda Peaq предлагается в трех версиях. Базовая версия 60 имеет один электромотор на задней оси мощностью 201 л.с. и батарею емкостью 63 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода более 460 км. Модели 90 и 90x получили батарею емкостью 91 кВт-ч и запас хода более 600 км. Версия 90 имеет мотор мощностью 282 л.с. и задний привод, тогда как 90x оснащена двумя моторами мощностью 295 л.с. и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. Для версий с большей батареей зарядка от 10% до 80% занимает менее 28 минут.

Производство Skoda Peaq наладят в Чехии, на заводе в Млада-Болеславе. На рынок модель выйдет в середине 2026 года, где будет конкурировать с такими моделями, как Kia EV9 и Volvo EX90. Цены будут объявлены дополнительно.

Источник: arenaev

