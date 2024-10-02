Skoda Elroq: первый полностью электрический кроссовер бренда с запасом хода до 560 км

Skoda официально представила новый Elroq — первую полностью электрическую модель бренда. Это компактный кроссовер, который предлагает широкую линейку вариантов силовых агрегатов и аккумуляторов с максимальным запасом хода более 560 километров.

Skoda Elroq является электрической альтернативой Karoq и предлагает паритетную цену на многих рынках. Это первая модель бренда, которая приняла язык дизайна Modern Solid. Она отличается новыми визуальными акцентами, такими как черный Tech Deck Face.

Глянцевый черный Tech-Deck Face заменяет типичную решетку радиатора Skoda, одновременно отсылая к знакомым линиям бренда. Новая передняя часть также характеризуется прочным передним бампером с уникальной вставкой из темного хрома, а характерный для внедорожника Škoda рисунок фар «четыре глаза» был полностью переосмыслен. Elroq также является первой моделью, которая имеет надпись Skoda как на капоте, так и на руле. Elroq имеет аэродинамический кузов с коэффициентом лобового сопротивления 0,26.

Характеристики Skoda Elroq

Skoda Elroq основан на платформе MEB. Электромобиль доступен с тремя разными размерами аккумуляторов и силовыми агрегатами. Мощность двигателя базовой модели Elroq 50 начинается от 125 кВт. Elroq 85x имеет дополнительный двигатель на передней оси для полного привода. Elroq 85 может достичь максимального запаса хода более 560 километров по циклу WLTP. Мощность зарядки до 175 кВт на станциях быстрой зарядки постоянного тока позволяет аккумулятору Elroq 85x и заднеприводному Elroq 85 заряжать от 10% до 80% за 28 минут. Меньшие батареи заднеприводных Elroq 50 и Elroq 60 можно заряжать еще быстрее — за 25 минут или меньше. Максимальная скорость Elroq 50 и Elroq 60 составляет 160 км/ч, а более мощные модели способны разгоняться до 180 км/ч. Подробные характеристики разных версий представлены в таблице.

Модель Мощность двигателя Вместимость батареи Запас хода Skoda Elroq 50 125 кВт 55 кВт-ч 370 км Skoda Elroq 60 150 кВт 63 кВт-ч 400 км Skoda Elroq 85 210 кВт 82 кВт-ч 560 км Skoda Elroq 85x Н/Д 82 кВт-ч 560 км

Полноприводный вариант Elroq 85x появится в 2025 году, тогда будут объявлены его подробные характеристики.

Elroq также будет доступен в комплектации Sportline, которая добавляет характерный дизайн интерьера с деталями, выглядящими как карбон, к заниженному шасси (15 мм спереди и 10 мм сзади) и типичным черным деталям экстерьера. Спереди расположены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, обивкой из материала Suedia и серой строчкой.

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Elroq имеет багажник объемом 470 литров (до 1580 литров со сложенными задними сиденьями). Интерьер предлагает 13-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и SmartLink в стандартной комплектации. Также есть новые функции Simply Clever, среди которых отсеки вместимостью 48 литров и сетка для хранения зарядного кабеля под полкой. Пакет стандартного оборудования включает ассистентов водителя: камеру заднего вида, Crew Protect Assist (ассистент защиты пассажиров), Side Assist (контроль слепых зон).

Skoda Auto откроет конфигуратор и будет принимать предварительные заказы на новый электрический Elroq на двенадцати европейских рынках со 2 октября, позже — и на других. В дополнение к вариантам Elroq 50 и Elroq 85, во время запуска будет доступна ограниченная версия First Edition со специальным брендом, которая имеет фирменную ленту Light Band, визуально соединяющую фары, а также окрашенные в черный цвет крышу и передние стойки. Цена Skoda Elroq в Европе будет стартовать примерно от €33 тыс.