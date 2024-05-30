Новости Устройства 30.05.2024 в 17:22 comment views icon

Скорость до 25 км/ч, запас хода до 60-110 км, цена от 25,6 тыс. грн: Acer представила электросамокаты и электровелосипед

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Скорость до 25 км/ч, запас хода до 60-110 км, цена от 25,6 тыс. грн: Acer представила электросамокаты и электровелосипед

Компания Acer сообщила о выходе на украинский рынок трех новых городских электрических транспортных средств. Пользователям предлагаются электросамокаты ES Series 3 Advance и ES Series 5 Advance, а также электровелосипед eUrban eBike R.

Швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60-110 км, ціна від 25,6 тис. грн: Acer представила електросамокати та електровелосипед

Самокат Acer ES Series 5 Advance почти на 40% мощнее своего предшественника. Он получил 36-вольтовый двигатель на 500 Вт с пиковой мощностью 833 Вт, который обеспечивает разгон до максимальной разрешенной скорости 25 км/ч. Самокат обеспечивает подъем по дорогам с уклоном 22% и выдерживает нагрузку до 120 кг. Вес новинки составляет 18,5 кг, а размеры в разложенном виде — 121x49x120 см. Это складной электросамокат с алюминиевой рамой и 10-дюймовыми колесами с ПУ шинами.

Швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60-110 км, ціна від 25,6 тис. грн: Acer представила електросамокати та електровелосипед

Acer ES Series 5 Advance имеет клиренс 11 см и функцию круиз-контроля. Самокат имеет амортизатор задней подвески и четыре режима скорости от 6 км/ч до 25 км/ч. Спортивный режим обеспечивает максимальную мощность, что полезно на крутых подъемах вверх. Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 16 А-ч, что позволяет преодолевать до 60 км на одном заряде.

Швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60-110 км, ціна від 25,6 тис. грн: Acer представила електросамокати та електровелосипед

Модель Acer ES Series 3 Advance легче и компактнее. Она имеет вес 16 кг и размеры 107x49x120 см, а диаметр колес составляет 8,5 дюйма с клиренсом 8,5 см. Устройство оборудовано литий-ионным аккумулятором на 7,8 А-ч, который обеспечивает дальность хода до 20-25 км. Комплектный 36-вольтовый двигатель на 350 Вт с пиковой мощностью 728 Вт обеспечивает разгон до 25 км/ч. Самокат имеет грузоподъемность до 120 кг и способен двигаться вверх под уклоном до 20%. Как и старшая модель, он имеет четыре режима скорости.

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Швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60-110 км, ціна від 25,6 тис. грн: Acer представила електросамокати та електровелосипед

Электровелосипед Acer eUrban eBike R предлагает сочетание привычного опыта педалирования с возможностями двигателя мощностью 250 Вт. Устройство имеет габариты 180x65x108 см и весит 21 кг. Модель рассчитана на суммарную грузоподъемность 120 кг, обеспечивает максимальную скорость движения с использованием двигателя 25 км/ч, а съемный литий-ионный аккумулятор на 504 Вт∙ч обеспечивает запас хода до 110 км. Велосипед оборудован компонентами Shimano, в частности дисковыми тормозами и 9-скоростной трансмиссией. Монохромный дисплей диагональю 1,4 дюйма или специализированное приложение отображают всю важную информацию об устройстве и текущей поездке: скорость и уровень заряда батареи, режим скорости, дистанцию, карту и тому подобное. Приложение также выполняет функции поиска велосипеда в случае его потери.

Цены

  • Acer eUrban eBike R (GP.EBG11.001) — от 93 999 грн.
  • Acer ES Series 5 Advance AES025 (GP.ESC11.015) — от 33 529 грн.
  • Acer ES Series 3 Advance AES023 (GP.ESC11.011) — от 25 599 грн.


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