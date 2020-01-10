Слухи: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит более крупный 1,2-дюймовый дисплей и NFC-модуль с поддержкой Google Pay в глобальной версии

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О том, что компания Xiaomi совместно с Huami уже работает над следующей версией фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 официально заявили еще в августе прошлого года. Спустя столь длительный промежуток появились первые правдоподобные слухи о функциональности новинки, которые должны порадовать фанатов носимых гаджетов.

Неназванный инсайдер, знакомый с ходом разработки Xiaomi Mi Band 5 заявил, что новая модель получит более крупный 1,2-дюймовый экран (в Mi Band 4 используется 0,95-дюймовая матрица), а также NFC-модуль во всех версиях браслета, включая международную/глобальную.

Отметим, что на данный момент NFC-модуль устанавливается лишь в версии браслета Xiaomi Mi Band 4 для Китая, где его можно использовать только для оплаты в локальных платежных системах Alipay / Mi Pay. В Украине данная версия браслета бесполезна, так как не поддерживает платежи с помощью популярной у нас системы Google Pay.

Впрочем, если слухи окажутся правдивыми, то уже летом текущего года Xiaomi Mi Band 5 с NFC-модулем можно будет использовать для оплаты товаров, услуг и проезда в Украине.

Напомним, что анонс фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 состоялся 11 июня 2019 года, новинка получила более крупный цветной 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 125/135 мАч, опциональные NFC и голосовой ассистент, а также ценник от $25. За первые 8 дней компания продала более 1 млн фитнес-браслетов Mi Band 4 и это только в Китае, до начала глобальных продаж.

Источник: GSMarena