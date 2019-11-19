Слушать музыку во FLAC в Deezer теперь можно в мобильном приложении и в браузере





Возможность слушать музыку без потерь качества у стримингового сервиса Deezer была реализована не везде. Впервые она появилась в рамках подписки Deezer HiFi в 2014 году и только в совместимых устройствах, а спустя три года – в десктопном приложении. При этом подписка была доступна в определённых странах. Теперь доступ к Deezer HiFi могут получить все без исключения в приложениях на Android, iOS и в веб-версии сервиса.

Deezer HiFi позволяет слушать музыку в высочайшем качестве в приложении или браузере, вы получаете несжатые музыкальные файлы в формате FLAC (16-бит, 1411 Кбит/с). Для идеального прослушивания вам понадобится высококачественное звуковое оборудование, чтобы ощутить все преимущества формата. Deezer содержит более 52 млн треков во FLAC, вы также можете скачивать их для прослушивания в режиме офлайн. Стоимость подписки Deezer HiFi обычно составляет €7,99 в месяц, для новых подписчиков Deezer предлагает пробный бесплатный период в течение 30 дней.

Источник: Engadget