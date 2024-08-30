Smart #5 — электрокроссовер с запасом хода более 740 км и 15-минутной быстрой зарядкой

Компания Smart анонсировала свой новый электрический кроссовер #5. Хотя производитель обнародовал еще не все характеристики, известные на данный момент данные весьма впечатляющие.

Smart #5 имеет аккумуляторную батарею емкостью 100 кВтч на 800 В, которая обеспечивает запас хода более 740 км по циклу CLTC. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 400 кВт батарея способна восстановить запас энергии от 10% до 80% всего за 15 минут.

Smart официально не подтвердила доступные варианты силовой установки. Однако данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая свидетельствуют о нескольких конфигурациях. Потребители смогут выбрать одну из заднеприводных версий с моторами мощностью 335 л.с. (250 кВт) или 358 л.с. (267 кВт). Также будут системы полного привода с двумя двигателями, которые используют передний электромотор мощностью 221 л.с. (165 кВт) в паре с задним двигателем мощностью 358 л.с. (267 кВт) или 416 л.с. (310 кВт).

Smart #5 имеет характерные продолговатые фары, соединенные тонкой подсвеченной полосой. Версия Summit Edition добавляет световую панель на крыше и боковые подножки. Боковая лестница облегчает доступ к багажнику на крыше.

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В интерьере электромобиля доступны кожаные сиденья, отделка из дуба и аудиосистема Sennheiser с 21 динамиком. Передние сиденья откидываются до 121 градуса. Еще есть система окружающего освещения с 256 цветами. Кроме того предлагается 10,3-дюймовая цифровая панель приборов, два 13-дюймовых дисплея и 25,6-дюймовый HUD. Информационно-развлекательная система содержит аватар льва по имени Лео и современный голосовой помощник с искусственным интеллектом, который может отвечать на вопросы на естественном языке.

О задних пассажирах также хорошо позаботились. Им доступны сиденья с подогревом, регулируемые спинки и солнцезащитный экран с электроприводом. Еще есть светодиодные лампы для чтения с настройкой и отдельный комфортный режим, который обеспечивает дополнительное пространство для ног.

Сиденья можно сложить, чтобы создать спальное место для одного или нескольких человек. В салоне доступно 34 отделения для хранения вещей, багажное отделение для дополнительного хранения вещей и просторное грузовое отделение, которое может вместить багаж объёмом до 1530 литров (со сложенными задними сиденьями).

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Пока не сообщается, какой будет цена электрического кроссовера Smart #5. Учитывая характеристики и комфортный интерьер, она должна быть немалой.

Источник: arenaev