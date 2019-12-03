Смартфон Redmi K30, компактный ноутбук RedmiBook 13, роутер и умная колонка. Суббренд Xiaomi представит ворох новинок 10 декабря

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Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) на своей страничке в социальной сети Weibo продолжает подогревать интерес общественности к надвигающейся очередной крупной презентации новинок бренда Redmi. Специальное мероприятие пройдет в Китае 10 декабря.

Гвоздем программы должен стать нашумевший смартфон Redmi K30, который будет выделяться в первую очередь поддержкой 5G и врезанной в экран сдвоенной фронтальной камерой.

По предварительным данным, смартфон получил дисплей диагональю 6,66 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления картинки 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой 27-ваттной зарядки, модуль NFC, ИК-передатчик и разъем 3,5 мм для наушников. В конфигурацию основной квадрокамеры войдут сенсоры разрешенрием 64 (главный — новейший сенсор Sony IMX 686 формата 1/1,73 дюйма), 8 («ширик») 5 («телевик») и 2 («макро») Мп. Разрешением фронтальной составит 32 Мп.

Кроме смартфона нам представят умной колонку AI Speaker Play и роутер Redmi Router AC2100. Их официальные тизеры — выше.

Наконец, последнее дополнение к списку — новый ноутбук RedmiBook. Напомним, в мае модель RedmiBook 14 открыла линейку ноубуков Redmi, которая затем была расширена моделями RedmiBook 14 Enhanced Edition и RedmiBook 14 Ryzen Edition. Новая модель RedmiBook 13 будет выделяться компактными размерами и экраном с очень тонкими рамками.

Источник: Gizchina