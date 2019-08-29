Представлен ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition: Intel Core i7-10510U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — меньше $700

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На сегодняшней большой презентации бренда Redmi, кроме долгожданных смартфонов Redmi Note 8/Note 8 Pro, которые вышли вне конкуренции с точки зрения соотношения параметров и цены, и первого умного телевизора бренда Redmi TV с диагональю экрана 70 дюймов, также была анонсирована обновленная версия ноутбука RedmiBook 14.

Новинка выглядит как «старый» RedmiBook 14, вышедший всего два месяца назад, а все изменения сосредоточены внутри корпуса. Говоря конкретнее, ультракомпактный ноутбук RedmiBook 14 перешел на новейшие процессоры Intel Core десятого поколения (Comet Lake). Улучшенные RedmiBook 14 поступят в продажу в Китае утром 6 сентября, цены стартуют с отметки $559.

В такую сумму оценен новый RedmiBook 14 в базовой конфигурации с процессором Intel Core i5-10210U (4/8, 1,6-3,9-4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3), 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ. Следующий вариант ценой $628 предлагает все тот же CPU и 512 ГБ флэш-памяти. Наконец, топовая версия RedmiBook 14 за $697 имеет Core i7-10510U (4/8, 1,8-4,3-4,9 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3) и 512 ГБ флэш-памяти.

В остальном никаких отличий от оригинального RedmiBook 14 нет.

Источник: Gizchina