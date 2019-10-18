Ноутбуки RedmiBook 14 Ryzen Edition на процессорах AMD станут доступны для предзаказа 21 октября, цены — от $424





В начале недели суббренд Redmi компании Xiaomi анонсировал новую версию ультракомпактного ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition с мобильными процессоры Ryzen 3000, который до этого был доступен только в конфигурациях с чипами Intel Core десятого поколения (Comet Lake). Теперь появились подробности о конфигурациях RedmiBook 14 Ryzen Edition и ценах.

Итак, в Китае предзаказы на RedmiBook 14 Ryzen Edition откроются уже в следующий понедельник, 21 октября. Накануне информаторы обещали очень привлекательные цены и производитель не подвел. Если RedmiBook 14 Enhanced Edition в базовой конфигурации с процессором Intel Core i5-10210U (4/8, 1,6-3,9-4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3), 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ сейчас предлагается за $560, то младшая конфигурация RedmiBook 14 Ryzen Edition с CPU AMD Ryzen 5 3500U и теми же объемами памяти оценена в $424. То есть, разница по цене составляет почти $140. Кроме базовой на CPU Ryzen 5 3500U есть еще три конфигурации:

AMD Ryzen 5 3500U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $465;

AMD Ryzen 7 3700U + 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — $535;

AMD Ryzen 7 3700U + 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD — цена пока неизвестна.

В RedmiBook 14 Ryzen Edition ноутбуках используются разогнанные версии процессоров AMD. Также новинки отличаются поддержкой быстрой зарядки (аккумулятор емкостью 45 Вт·ч заряжается наполовину за 35 минут), качестенной аудиоподсистемой Dolby DTS и технологией быстрого обмена данными (аналог Huawei Share OneHop).

Источник: Gizmochina