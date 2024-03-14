Новости Украина 14.03.2024 в 20:10 comment views icon

Смена работы в Украине увеличивает зарплаты исключительно специалистам с 10+ годами опыта — статистика

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новин

Медианные зарплаты тех, кто менял работу в прошлом году, чаще всего не отличаются от зарплат тех, кто продолжает работать в той же компании. Рассчитывать же на более высокую компенсацию при смене работы могут исключительно специалисты с опытом более 10 лет.

Об этом говорится в статистикезимнего зарплатного опроса DOUкоторое прошло в декабре 2023 года.

В опросе приняли участие 11 120 айтишников в Украине и 2047 украинских айтишников, которые выехали за границу.

Кто чаще меняет работу?

У айтишников, которые живут в Украине и у айтишников за рубежом в целом похожая ситуация.

  • 23% айтишников в Украине сменили компанию;
  • не делали этого 65% специалистов;
  • Около 8% в 2023-м нашли свою первую работу в ІТ.

Чаще меняли работу мидлы и джуниоры: 31% мидлов и 30% джуниоров либо перешли в другую компанию в 2023 году, либо потеряли работу и теперь ищут новую.

Среди сеньоров таких 26%. Реже всего меняли компанию специалисты уровня Lead+: только 13% из них трудоустроились в другом месте, а 2% ищут новое место.

Книжкова ілюстрація.
Візуалізуй історії, персонажів та світи книг.
Реєстрація на курс

Похожая ситуация и у украинских айтишников за рубежом. Около трети джуниоров, мидлов и сеньоров уже сменили работу или ищут ее против 12% среди специалистов уровня Lead+.

Смена работы в Украине увеличивает зарплаты исключительно специалистам с 10+ годами опыта — статистика

Чаще всего меняли работу:

  • специалисты по Customer Success (50% трудоустроились в другую компанию в 2023 году или в поисках);
  • геймдизайнеры (43%) и маркетологи;
  • специалисты по PR, SMM и копирайтингу (42%).

Разработчики, QA, РМ и DevOps-специалисты, а также сисадмины, ERP/CRM специалисты, специалисты по HR, рекрутингу и финансам меняли работу реже других: более 65% из них работают там же, где год назад.

За рубежом ситуация похожа: маркетологи и дизайнеры меняли работу чаще других, а разработчики, QA, PM, DevOps и HR-специалисты — реже. Среди отличий — специалисты по Data Science и Data Engineering за рубежом чаще меняли работу, чем их коллеги в Украине (32% против 25%).

Смена работы в Украине увеличивает зарплаты исключительно специалистам с 10+ годами опыта — статистика

Медианные зарплаты в Украине не зависят от смены работы

Медианные зарплаты тех, кто менял работу в прошлом году, наЗачастую не отличаются от зарплат тех, кто работает в той же компании, что и раньше.

Зарплаты специалистов прежде всего зависят от опыта работы — айтишники, которые в 2023 году перешли на новую работу, имеют такую же медианную зарплату, как и остальные коллеги с аналогичным опытом.

Специалисты с опытом более 10 лет могут рассчитывать на более высокую зарплату при смене работы. Те, кто работает более 10 лет по нынешней специализации и сменил работу в 2023 году, получают больше тех, кто остался в своей компании — $5300 против $4940.

За рубежом ситуация более благоприятная для айтишников, которые готовы менять компанию. Там не только самые опытные специалисты, но и люди с опытом от 2 до 7 лет могут рассчитывать на более высокие зарплаты, когда снова трудоустраиваются: медианные зарплаты тех, кто сменил работу, выше, чем у тех, кто остается в своей компании.

Зарплаты айтишников, которые потеряли работу и сейчас ищут новую, отличаются от зарплат трудоустроенных. Как правило, их медианные зарплаты на предыдущей работе были ниже, чем зарплаты тех, кто вовлечен в работу.

Смена работы в Украине увеличивает зарплаты исключительно специалистам с 10+ годами опыта — статистика

The post Смена работы в Украине увеличивает зарплаты исключительно специалистам с 10+ годами опыта — статистика first appeared on Highload.today.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить