Медианные зарплаты тех, кто менял работу в прошлом году, чаще всего не отличаются от зарплат тех, кто продолжает работать в той же компании. Рассчитывать же на более высокую компенсацию при смене работы могут исключительно специалисты с опытом более 10 лет.

Об этом говорится в статистикезимнего зарплатного опроса DOUкоторое прошло в декабре 2023 года.

В опросе приняли участие 11 120 айтишников в Украине и 2047 украинских айтишников, которые выехали за границу.

Кто чаще меняет работу?

У айтишников, которые живут в Украине и у айтишников за рубежом в целом похожая ситуация.

23% айтишников в Украине сменили компанию;

не делали этого 65% специалистов;

Около 8% в 2023-м нашли свою первую работу в ІТ.

Чаще меняли работу мидлы и джуниоры: 31% мидлов и 30% джуниоров либо перешли в другую компанию в 2023 году, либо потеряли работу и теперь ищут новую.

Среди сеньоров таких 26%. Реже всего меняли компанию специалисты уровня Lead+: только 13% из них трудоустроились в другом месте, а 2% ищут новое место.

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Похожая ситуация и у украинских айтишников за рубежом. Около трети джуниоров, мидлов и сеньоров уже сменили работу или ищут ее против 12% среди специалистов уровня Lead+.

Чаще всего меняли работу:

специалисты по Customer Success (50% трудоустроились в другую компанию в 2023 году или в поисках);

геймдизайнеры (43%) и маркетологи;

специалисты по PR, SMM и копирайтингу (42%).

Разработчики, QA, РМ и DevOps-специалисты, а также сисадмины, ERP/CRM специалисты, специалисты по HR, рекрутингу и финансам меняли работу реже других: более 65% из них работают там же, где год назад.

За рубежом ситуация похожа: маркетологи и дизайнеры меняли работу чаще других, а разработчики, QA, PM, DevOps и HR-специалисты — реже. Среди отличий — специалисты по Data Science и Data Engineering за рубежом чаще меняли работу, чем их коллеги в Украине (32% против 25%).

Медианные зарплаты в Украине не зависят от смены работы

Медианные зарплаты тех, кто менял работу в прошлом году, наЗачастую не отличаются от зарплат тех, кто работает в той же компании, что и раньше.

Зарплаты специалистов прежде всего зависят от опыта работы — айтишники, которые в 2023 году перешли на новую работу, имеют такую же медианную зарплату, как и остальные коллеги с аналогичным опытом.

Специалисты с опытом более 10 лет могут рассчитывать на более высокую зарплату при смене работы. Те, кто работает более 10 лет по нынешней специализации и сменил работу в 2023 году, получают больше тех, кто остался в своей компании — $5300 против $4940.

За рубежом ситуация более благоприятная для айтишников, которые готовы менять компанию. Там не только самые опытные специалисты, но и люди с опытом от 2 до 7 лет могут рассчитывать на более высокие зарплаты, когда снова трудоустраиваются: медианные зарплаты тех, кто сменил работу, выше, чем у тех, кто остается в своей компании.

Зарплаты айтишников, которые потеряли работу и сейчас ищут новую, отличаются от зарплат трудоустроенных. Как правило, их медианные зарплаты на предыдущей работе были ниже, чем зарплаты тех, кто вовлечен в работу.

The post Смена работы в Украине увеличивает зарплаты исключительно специалистам с 10+ годами опыта — статистика first appeared on Highload.today.

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