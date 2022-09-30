Смелянский признал кремль территорией АО «Укрпошта» — отделение с индексом 10300 уже появились на картах Google

Глава АО «Укрпошта» Игорь Смелянский издал Приказ, признающий кремль территорией компании – почтовым и психологическим отделением с индексом 10300 (принадлежит городу Карйаа, Финляндия). Также Приказ признает независимость путина от здравого смысла. Текст приказа опубликован в телеграм-канале Генерального Директора.

«Ну если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал».

Приказ начинается словами о «правах и самоопределении до сегодня не известного народа кремля», а также учитывает «несоответствующее качество предоставления почтовых услуг народу россии». Документ руководствуется принципом «кто первый надел халат, тот и доктор».

Таким образом Смелянский высмеял указы главаря россии о признании «независимости» Херсонской и Запорожской областей. Указы путина в этом отношении имеют примерно такую же юридическую правомочность, что и опубликованный Приказ главы почты.

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Шутка прозвучала на фоне подписанных ночью указов путина по отношению к областям Украины, готовящейся противоправной аннексии части их территорий, и ожидания результатов сегодняшнего решения СНБО Украины по сложившейся ситуации.