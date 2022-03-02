SoftServe перерахував 24 млн грн податків наперед для підтримки економіки України

SoftServe публічно висловила свою позицію щодо війни Росії проти України — одна з найбільших українських IT-компаній повідомила, що різко засуджує агресора та закликає до боротьби на бізнесовому фронті. Своєю чергою SoftServe оголосила про переведення 24 млн грн податків до держбюджету наперед для підтримки економіки країни в цей непростий час.

Співзасновник SoftServe Тарас Кицмей у своєму зверненні закликав український бізнес до ще більшого єднання для допомоги державі, ЗСУ, нашим громадам і українцям.

«Сьогодні ми, українці, опинились на передовій вільного світу, захищаючи не лише своє право на життя, свободу і суверенітет, але й борючись з тиранією, жорстокою агресією та злочинами Росії проти людства. Попри ці темні дні нашої історії, в них так багато світла. Те, як наші бійці боронять кожен клаптик української землі; те, як наші рідні, колеги, клієнти і партнери з усіх куточків світу консолідуються для допомоги у нашій боротьбі – дає нам впевненість у перемозі. У цій боротьбі є багато фронтів – військовий, цивільний, дипломатичний, державний, бізнесовий. І кожен з нас у ці дні має і мусить тримати свій фронт. Підтримка української економіки, гуманітарна підтримка українських громад, і забезпечення наших воїнів є тим тилом, який дозволить нам пройти це випробування. Як глобальний бізнес, що народився і виріс тут, в Україні, ми боремося також. Ми продовжуємо працювати, аби мати можливість фінансово підтримати економіку. Ми допомагаємо нашим працівникам, що змушені залишити свої домівки у пошуках безпечного прихистку. Ми перерахували 24 млн грн податків наперед, аби влити додаткові ресурси до української економіки сьогодні. І на додачу до 5 млн грн на допомогу нашим військовим та гуманітарну допомогу потребуючим, сьогодні виділяємо ще додаткових 7 млн. грн, що скеровані до благодійного фонду «Відкриті очі». Я закликаю український бізнес до ще більшого єднання у ці дні для допомоги державі, ЗСУ, нашим громадам і українцям. Наша єдність, наша рішучість, наша відчайдушна боротьба є сторінками новітньої історії. Доки ми стоїмо, доки ми боремося, стоїть Україна і вільний, цивілізований, демократичний світ 21 століття. Ворог неодмінно програє. Він вже програв, бо перемогти Україну йому не під силу‎». Тарас Кицмей, співзасновник компанії SoftServe

Через Благодійний Фонд “Відкриті очі” SoftServe вже передала ЗСУ бронежелети, рації, каски, а також подовжувачі та павербенки. Крім цього, передано 4 автомобілі в гуманітарний штаб Львова з такими речами як засоби гігієни, електричні обігрівачі, ковдри, та інші найнеобхідніші речі. На додачу до 12 млн грн від компанії, фонд відкрив збір коштів через власний сайт. Там вже зібрано додаткових 1,2 млн грн від працівників компанії. Долучитись до збору коштів може кожен.