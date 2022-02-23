Як український IT-бізнес допомагає військовим [Список оновлюється]

На фоні посилення обстрілів на сході України та загрози вторгнення з боку Росії після того, як Володимир Путін визнав незалежність так званих«Л/ДНР», український бізнес об’єднався. IT-підприємці жертвують мільйони гривень на допомогу військовим та сплачують наперед податки.

В Україні діють чотири найбільші волонтерські та одна офіційна ініціатива: «Повернись живим», «Армія SOS», «Крила Фенікса», «Народний проект» та від Міністерства оборони України (посилання). Найбільше коштів IT-компанії надсилають «Повернись живим». Благодійний фонд повідомив, що протягом останньої доби отримав 20 502 560 грн допомоги. Це більше, ніж за весь 2021 рік.

Bilberrry

Команда агентства цифрових інновацій з повним набором послуг зібрала та передала фонду «Повернись живим» 300 тис. грн.



AllSTARSIT

Розробник ПЗ продовжує збирати кошти. Співробітники вже пожертвували 250 тис. грн на підтримку української армії. Остаточну суму компанія подвоїть і передасть благодійному фонду «Повернись живим».

tech/uklon

Компанія збільшила розмір щомісячної допомоги до 310 тис. грн. Кошти надходять до фонду «Повернись живим».

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Eleks

Компанія, що надає послуги з розробки комплексних програмних продуктів, переказала «Повернись живим» 560 тис. грн. Також буде здійснюватися щомісячний платіж фонду у розмірі 10 тис. доларів.

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Mate Academy

Компанія, що проводить ІТ-курси з подальшим працевлаштування, переказала 500 тис. грн в благодійний фонд «Повернись живим».

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BetterMe

ІТ-компанія, що розвиває екосистему продуктів для підтримки фізичного та ментального здоров’я, переказала 1 млн гривень в благодійний фонд «Повернись живим».



Intellias

Компанія Intellias зібрала майже 600 тис. грн на потреби української армії: 400 тис. від працівників та 200 тис. від співзасновників. Збір коштів проходив на внутрішній платформі для благодійних внесків — IntelliShare.



BotsCrew

Компанія зробила внесок у розмірі 1 млн грн до благодійного фонду «Повернись живим».

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DOU

Переведо 5 млн грн фонду «Повернись живим».



Uptech

До фонду «Повернись живим» переведено 1 млн грн.

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N-iX

Компанія загалом пожертвувала 1,8 млн грн: 900 тис. грн фонду «Повернись живим». Ще на 270 тис. грн передала компʼютерної техніки військовим, а 630 тис. грн – на закупівлю мобільних комплексів спостереження.

І ми в N-iX таке робили! Давайте і ви https://t.co/U1TagmzgSg — Oleksandra (@Sasha_Denysenko) February 22, 2022

Awesomic

Український стартап перевів фонду «Повернись живим» 1 млн грн.

Genesis

22 лютого перевела до фонду «Повернись живим» 5 млн грн. Про це повідомив засновник і CEO Genesis Володимир Многолєтній.