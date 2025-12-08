Сохранение ретро-ПК: 10-летний эксперимент с Sega показал вред химического осветления пожелтевшего пластика

Энтузиаст обработал одну часть корпуса Sega Dreamcast и оставил на полочке вместе с другой, необработанной, на 10 лет. Результат был неожиданный.

YouTube-канал Tech Tangents показал, что химическое осветление белого пластика, из которого в прошлом веке и в начале текущего делали много корпусов ПК и других устройств, на самом деле приводит к еще большему пожелтению со временем. В 2015 году Шелби Джуден обработал верхнюю часть корпуса Sega Dreamcast перекисью водорода с внешней и внутренней сторон, а нижнюю — только снаружи, и оставил лежать. Десять лет спустя эта необработанная внутренняя поверхность… была белее всех остальных участков.

Ретро-яркость (retrobrighting) — это устранение естественного пожелтения со временем пластиковых деталей. Ютубер объясняет, что пластик имеет тенденцию менять цвет, поскольку огнезащитное химическое вещество в материале окисляется под воздействием света, ультрафиолетового излучения, кислорода в воздухе, температуры и других факторов.

Он также попробовал использовать раствор проявителя, экспериментировал с озоном и ультрафиолетом, но результаты были такие же или еще хуже. Обработанные поверхности имели признаки полос и пятен, вместо исправления недостатков отбеливатели повреждали пластик. Также цвет участка, покрытого прозрачной наклейкой в результате отличался от остальной поверхности.

Шелби Джуден делает вывод, что Sega Dreamcast или другие боль ретро-устройства лучше не отбеливать для их более долгой сохранности. Эффект краткосрочный и вредит материалу корпуса.

Источник: Tom’s Hardware