Solar EV Charger — портативное солнечное зарядное устройство для электромобиля, обеспечивающее до 50 км пробега в день

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Компания GoSun подготовила к выпуску портативное зарядное устройство на базе солнечных панелей под названием Solar EV Charger. Как видно из названия, новинка предназначена для зарядки аккумуляторов электромобилей.

Solar EV Charger позволит водителям использовать энергию солнца и заряжать свои электромобили, уменьшая зависимость от традиционной зарядной инфраструктуры. Устройство получило складную портативную конструкцию, что позволяет всегда возить его с собой на крыше автомобиля вместо традиционного багажника. Его вес составляет около 32 кг.

GoSun заявляет об использовании высокоэффективных солнечных панелей. Когда автомобиль останавливается для стоянки, панели можно развернуть, создав вокруг авто своеобразный чехол для поглощения солнечной энергии и преобразования ее в электричество. Этот процесс занимает около минуты. Зарядное устройство можно развернуть дома, в офисе или в отдаленных местах, таких как кемпинги или рабочие места. Надо только выбрать солнечное место.

Solar EV Charger обеспечивает до 1200 Вт энергии. Оно может увеличить запас хода электромобиля до 30 миль (около 50 км) за день зарядки. Однако в большинстве случаев, в зависимости от конкретного автомобиля, погодных условий и других факторов, в среднем оно обеспечивает 10-20 миль (16-32 км) восстановления запаса хода. Этого может быть мало для полностью разряженного электромобиля, но вполне достаточно для гибрида. В то же время зарядное устройство отлично подходит для фургонов, рабочих грузовиков и кемперов, которые хотят быть независимыми от сети.

После зарядки панели складываются в безопасный всепогодный автомобильный кейс, обеспечивая длительное использование. Для безопасности зарядное устройство имеет замок для предотвращения кражи.

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Ориентировочная цена Solar EV Charger заявлена на уровне $2999. К поставкам планируется приступить в 2025 году.

Источник: interestingengineering

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