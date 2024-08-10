Новости Наука и космос 10.08.2024 в 11:26 comment views icon

Солнечные панели на любой поверхности: новый светопоглощающий материал в 150 раз тоньше кремниевой пластины

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Игорь Панченко

Автор новостей

Солнечные панели на любой поверхности: новый светопоглощающий материал в 150 раз тоньше кремниевой пластины

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Исследователи из Оксфордского университета разработали сверхтонкий слой материала, который можно наносить на крыши, автомобили и даже телефоны для превращения их в солнечные панели.

Этот ультратонкий и гибкий материал состоит из слоев светопоглощающих перовскитов толщиной чуть более одного микрона. Новый материал в 150 раз тоньше традиционной кремниевой пластины и обеспечивает на 5% более высокую энергоэффективность по сравнению с однослойными кремниевыми фотоэлементами.

Доктор Шауифен Ху (Shauifeng Hu), постдокторант физического факультета Оксфорда, считает, что этот подход позволит фотоэлектрическим устройствам достичь значительно более высокой эффективности — более 45%.

Новая технология может также снизить стоимость солнечной энергии. Благодаря тонкости и гибкости материала его можно наносить практически на любую поверхность, что уменьшает затраты на строительство и установку и может увеличить количество солнечных электростанций.

Однако эта технология все еще находится на стадии исследований. Университет не упоминает о долгосрочной стабильности новых перовскитных панелей. Хотя повышение эффективности солнечной энергии с 6 до 27% за пять лет впечатляет, стабильность перовскитов всегда была ограниченной по сравнению с фотоэлектрической технологией, как отмечает Министерство энергетики США.

За последнее десятилетие солнечная энергия стала более дешевым вариантом энергоснабжения. Стоимость фотоэлектрической технологии снизилась на 90% за последние 10 лет, согласно данным Global Change Data Lab.

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Источник: Engadget

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