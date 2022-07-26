Sony подробно рассказала об особенностях PlayStation VR2 и показала некоторые новые возможности VR-гарнитуры следующего поколения

Sony в рамках очередной фазы анонса PlayStation VR2 опубликовала новую порцию данных по своей VR-гарнитуре следующего поколения — в официальном блоге разработчики пролили свет на несколько новых функциональных возможностей устройства.

Функция See-Through View

На картинках ниже можно увидеть окно с основными настройками PlayStation VR2, а также взгляд на контроллеры PS VR2 Sense через специальный режим See-Through View.

Функция See-Through View позволит при необходимости видеть оцепление как оно есть через встроенные камеры — без необходимости снимать гарнитуру. Функция пригодится, если гарнитура уже на голове и нужно быстро проверить, где находятся контроллеры PS VR2 Sense в комнате. Для перехода между режимами виртуальности и реальности предусмотрена специальная физическая кнопка корпуса. Также сделать это можно через соответствующий пункт меню в Центре управления. Картинка в режиме See-Through View будет черно-белой, а записывать видео с камер не разрешат.

Стрим во время игры

Новая функция живых трансляций позволит владельцам PS VR2 снимать себя во время игры, подключив HD-камеру PS5 к консоли и транслировать контент на свою аудиторию. В этом случае зрители смогут увидеть одновременно и геймплей, и самого игрока — его изображение будет выводится поверх картинки из игры, как на изображении выше.

Индивидуальная игровая зона

Настройка игровой зоны будет производиться с помощью контроллеров PS VR2 Sense и встроенных камер. Камеры позволяют просканировать комнату, чтобы определить ее границы и предметы вокруг, а контроллеры PS VR2 Sense позволят при необходимости расширить и дополнительно настроить игровую зону в соответствии с индивидуальным стилем игры и интерьерными особенностями комнаты.

Система будет извещать о риске вылета за пределы игровой зоны. Кроме того, можно в любой момент переместиться в другую комнату и изменить настройки через меню гарнитуры.

PS VR2 будет поддерживать два режима просмотра контента:

VR-режим – полноценная виртуальная реальность с разрешением 4000×2400 пикселей (2000×2040 на каждый глаз), HDR, углом поля зрения 110° (на 10° больше, чем у оригинальной PS VR) и с частотой обновления изображения 90 или 120 Гц.

Кинематографический режим (Cinematic Mode) — виртуальный кинотеатр, на котором будет показана система и интерфейс PS5, а также все игры и медиаконтент, не связанные с VR. При этом поддерживается сигнал с разрешением 1920×1080, HDR и частотой обновления изображения 24, 60 или 120 Гц.

Все описанные выше функции станут доступны всем разработчикам в ближайшее время с выходом будущего апдейта в рамках текущего цикла разработки. В то же время Sony обещает очень скоро рассказать дополнительные подробности о будущем VR на PlayStation — назвать точную дату старта продаж и анонсы игр.

Ранее лидер PlayStation Джим Райан пообещал на старте PS VR 2 более 20 игр от внутренних и посторонних студий. Судя по всему, PlayStation VR2 действительно выйдет в начале 2023 года, как сообщалось в предыдущих сообщениях, а полноценная презентация устройства и игр состоится до конца года.