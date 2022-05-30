Производство PlayStation VR2 начнется во втором полугодии 2022 года, а релиз запланирован на начало 2023-го — Мин-Чи Куо

Массовое производство второго поколения ожидаемой многими VR-гарнитурами Sony — PlayStation VR2 — начнется во втором полугодии 2022 года, а ее выход на рынок запланирован на начало 2023 года. Об этом сообщил авторитетный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами о новинках Apple.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Аналитик отметил, что это предыдущие сроки, которые могут измениться — все будет зависеть от готовности будущих VR-проектов. По расчетам Мин-Чи Куо, Sony выпустит примерно полтора миллиона PS VR 2 — для начала.

На прошлой неделе на онлайн-брифинге с инвесторами лидер PlayStation Джим Райан рассказал о дальнейших планах и, среди прочего, пообещал на старте PS VR 2 более 20 игр от внутренних и посторонних студий. В пятницу, 3 июня, состоится следующий стрим State of Play — обещают новости по поводу игр от студий-партнеров Sony, а также нескольких игр для PS VR 2.

***

В феврале Sony показала финальный дизайн гарнитуры PlayStation VR2 и контроллеров PS VR2 Sense и анонсировала для гарнитуры первый большой эксклюзив по вселенной Horizon с подзаголовком Call of the Mountain, которой занимаются внутренние студии PlayStation (Guerrilla и Firesprite). В ней будет свой протагонист, но появятся старые персонажи, включая героиню основной серии Элой.