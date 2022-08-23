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Сообщения про обновление сигналов воздушной тревоги в приложении «Повітряна тривога» — фейк

Сообщения про обновление сигналов воздушной тревоги в приложении «Повітряна тривога» — фейк

На днях по сети стало распространяться видео с якобы обновленными оповещениями в приложении «Повітряна тривога». На самом деле, таких обновлений не было, а само видео — подделка. Об этом сообщили соавторы приложения в Twitter.

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«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Накануне в ГСЧС опубликовали официальное разъяснение относительно информирования населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций:

  • Для привлечения внимания передается предупреждающий сигнал «Внимание всем» отрывочным звучанием электросирен, частыми гудками транспорта, в частности, в записи сетями радиовещания и через уличные громкоговорящие устройства.
  • Продолжительность звучания предупредительного сигнала составляет 3-5 мин.
  • Далее — трансляция телерадиосетями соответствующих сообщений с сопровождением информации на жестовом языке и/или субтитрованием, если она является голосовой, и аудиокомментированием, если она является визуальной.

 


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