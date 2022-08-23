Сообщения про обновление сигналов воздушной тревоги в приложении «Повітряна тривога» — фейк

На днях по сети стало распространяться видео с якобы обновленными оповещениями в приложении «Повітряна тривога». На самом деле, таких обновлений не было, а само видео — подделка. Об этом сообщили соавторы приложения в Twitter.

❗️ Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги у загальних системах сповіщення, яка зараз активно шириться соціальними мережами та новинними ресурсами – це фейк! Застосунок «Повітряна тривога» не має до цього жодного відношення. pic.twitter.com/2Ife24c0i8 — Повітряна тривога (@AjaxAirAlert) August 22, 2022

Накануне в ГСЧС опубликовали официальное разъяснение относительно информирования населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций: