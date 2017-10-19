Сообщество программистов «Котаны» запускает в Киеве бесплатный курс по Front-End для начинающих

Украинское сообщество программистов Kottans объявило о запуске нового курса в Киеве – Junior Front-End Developer. Это бесплатный курс, рассчитанный на новичков, поэтому попасть на него можно даже не имея базовых навыков программирования – достаточно быть продвинутым пользователем ПК, знать английский язык и готовность много работать.

Программа обучения стартует в январе 2018 и будет проходить в Киеве в формате вечерних занятий. Два раза в неделю в будни — лекции, по выходным — семинары с выполнением практических задач. Лекции и семинары будут вести опытные разработчики. Также на курсе будут присутствовать менторы, к которым можно обращаться за помощью по домашним заданиям, вопросам, связанным с организационными моментами, и т.д.

В процессе обучения будут использоваться материалы массовых открытых онлайн-курсов (MOOC), материалы образовательных онлайн-площадок Coursera, Udacity, EDX, а также доклады других разработчиков с конференций и т.п., которые предлагают современную информацию, но зачастую не переведены на русский или украинский.

Кроме основ HTML, CSS и JavaScript, программа курса предполагает знакомство с инструментами разработчика, процессом разработки и работы в команде. У студентов будет возможность познакомиться с основами работы браузера, узнать об архитектуре современных клиентских приложений, освоить необходимые инструменты разработчика и т.д. Выпускники курса смогут претендовать на позицию Junior Front-End developer в IT-компаниях.

Прием заявок стартует немного позже, но самые нетерпеливые могут приступить к обучению уже сейчас – задания и материалы по курсу есть в репозитории на GitHub. Там же есть чат, где можно задавать интересующие вопросы по теме и просто общаться с другими участниками.

Источник: ain