Сооснователь Vine и HQ Trivia Колин Кролл умер в возрасте 34 лет

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Один из основателей популярных приложений Vine и HQ Trivia Колин Кролл найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, передает Techcrunch.

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил изданию, что причиной смерти могла быть передозировка наркотиков. Сейчас полицейские ждут отчета судмедэкспертов, чтобы подтвердить эту версию. Кроллу было 34 года.