Сооснователь Vine и HQ Trivia Колин Кролл умер в возрасте 34 лет
Один из основателей популярных приложений Vine и HQ Trivia Колин Кролл найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, передает Techcrunch.
Представитель полиции Нью-Йорка сообщил изданию, что причиной смерти могла быть передозировка наркотиков. Сейчас полицейские ждут отчета судмедэкспертов, чтобы подтвердить эту версию. Кроллу было 34 года.
- Колин Кролл начал свою карьеру программистом в компании Right Media, которая была куплена Yahoo в 2006 году. До 2011 года он проработал в Yahoo, а в 2012 году вместе с Домом Хоффманом и Русом Юсуповым запустил сервис Vine для создания и обмена зацикленными видеороликам. В 2012 году Vine купила Twitter, которая в итоге закрыла сервис в 2016 году.
- В 2017 году Кролл и Юсупов запустили мобильную онлайн-викторину HQ Trivia.