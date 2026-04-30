Divine: возрождение Vine Джека Дорси появилось в App Store и Google Play, ностальгия без ИИ-мусора

София Шадрина

Divine: відродження Vine від Джека Дорсі з'явилося в App Store і Google Play / DiVine

Vine официально вернулся — под новым названием. Приложение Divine, которое разрабатывает некоммерческая организация And Other Stuff при поддержке Джека Дорси, стал доступен в App Store и Google Play. И успел опередить Илона Маска.

Что такое Divine и откуда он взялся

Vine запустился в июне 2012 года под Twitter, когда компанией руководил Дорси, и стал пионером короткого вертикального видео — именно он проложил дорогу TikTok и Instagram Reels. На пике в 2015 году сервис имел более 200 миллионов активных пользователей и помог раскрутиться таким звездам, как Логан Пол, Леле Понс и Лиза Кошу. Но Twitter забросил платформу, закрыл ее в 2017-м, а видеоархив окончательно исчез в 2019-м.

Divine — попытка исправить это. Приложение создал Эван Хеншо-Плат, бывший сотрудник Twitter и участник And Other Stuff, которого вдохновил подкаст-сериал «Vine: Six Seconds That Changed the World». Команда провела масштабную реконструкцию архива через резервные копии ArchiveTeam и Internet Archive — в результате в приложении уже доступны 500 000 классических видео из оригинального Vine вместе с восстановленными данными о взаимодействии.

Дорси против Маска

Показательно, что Divine опередил Илона Маска. В прошлом году тот анонсировал Grok Imagine как «новый AI Vine» и намекал на возможное возрождение оригинального архива. Divine сделал это первым — и без искусственного интеллекта.

Эван Хеншо-Плат объяснил мотивацию команды:

«Именно вайнеры говорили: Нет, нет — это гораздо важнее, чем просто ностальгия. Они хотели что-то вроде Vine, что перезапустит социальные медиа и отфильтрует ИИ-мусор. Они сами попросили нас подождать и сделать все правильно.»

Технология: открытые протоколы вместо закрытых экосистем

Технически Divine отличается от привычных платформ: в основе лежит Nostr — открытый децентрализованный протокол, который также поддерживает Дорси. Это означает, что платформа не зависит от централизованных серверов одной компании, а создатели сохраняют полный контроль над своим контентом и аудиторией. Команда также экспериментирует с интеграцией AT Protocol (Bluesky) и ActivityPub (Mastodon, Threads от Meta).

Вместо единого рекламного алгоритма пользователи смогут выбирать между несколькими алгоритмами рекомендаций. Борьба с AI-контентом задекларирована как приоритет — в приложении есть многоуровневая система его обнаружения.

«Возвращая Vine на децентрализованную сеть, они наконец исправляют каждую ошибку», — написал Джек Дорси в официальном пресс-релизе. «Ни для кого не секрет, что мы не нашли бизнес-модели для Vine. Один из основополагающих принципов Divine — создатели всегда будут иметь полный контроль над своим контентом и подписчиками, что позволит им самостоятельно монетизировать работу.»

Сейчас Divine работает в режиме приглашений, но компания обещает открытый доступ в ближайшие месяцы.

Источник: Gizmodo

 

