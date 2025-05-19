Сотни фейковых подкастов Spotify предлагали наркотики

Считаться торговцем наркотиками больше не модно — теперь они подкастеры. Правда, это противоречит правилам Spotify и законодательству.

На прошлой неделе Spotify поспешно удалил сотни подкастов с рекламой рецептурных препаратов Business Insider сообщает, что Spotify удалил около 200 подкастов, через которые можно было найти опиоиды и другие наркотики, но это еще не конец скандала. На следующий день CNN сообщила, что легко нашла еще десятки фальшивых подкастов, торгующих наркотиками.

Некоторые из последних вызывают беспокойство при первом взгляде на их названия: «Мой магазин Adderall», «Xtrapharma.com», и эпизоды с названиями «Заказать кодеин онлайн в безопасной аптеке в Луизиане» или «Заказать ксанакс 2 мг онлайн по выгодному предложению на Рождество». Но автоматическое обнаружение Spotify почему-то не обнаружило их. Как пишет CNN, некоторые подобные подкасты оставались доступными месяцами.

Многие эпизоды подкастов записаны компьютерным голосом и длятся менее минуты, до 10 секунд. Некоторые из них вообще не содержали аудио. CNN предполагает, что иногда модераторы контента Spotify обнаруживают наркотические положить, но компания, кажется, не ведет их целенаправленного поиска. Большинство платформ не несут ответственности за контент, созданный пользователями. Даже если бы политикой Spotify были масштабные мероприятия, модерация голосового контента очень тяжелая, в отличие от изображений или текста.

CNN не может оценить, сколько пользователей Spotify взаимодействовало с наркотическими подкастами, однако поисковые результаты очень популярны. Представитель Spotify сообщил Ars Technica, что все фейковые подкасты, названные обоими изданиями, были удалены.