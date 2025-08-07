Сотрудники ТЦК будут фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток, — Минобороны

Уже с 1 сентября работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать свои действия на видео. Сейчас идет их обеспечение техническими средствами.

Как сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности так называемых «групп оповещения» ТЦК. Видеофиксация должна защитить права мобилизованных граждан вместе с правами привлеченных к работе с ними военных.

«С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», — говорится в сообщении.

Министр рассказал, что сейчас уже есть 85% необходимых для этого средств фиксации. Дальнейшее обеспечение продолжается.

Как пишет УНИАН со ссылкой на адвокатов, украинцы имеют право снимать на видео работников ТЦК в общественных местах. Съемка разрешена только тогда, когда не мешает военным выполнять обязанности и не нарушает государственную или режимную тайну. Однако иногда такие попытки граждан заканчиваются судебными приговорами и конфискацией смартфонов, именно из-за якобы противодействия «законной деятельности Вооруженных сил Украины».