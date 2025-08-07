Новости Украина 07.08.2025 comment views icon

Сотрудники ТЦК будут фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток, — Минобороны

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Сотрудники ТЦК будут фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток, — Минобороны

Уже с 1 сентября работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать свои действия на видео. Сейчас идет их обеспечение техническими средствами.

Как сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности так называемых «групп оповещения» ТЦК. Видеофиксация должна защитить права мобилизованных граждан вместе с правами привлеченных к работе с ними военных.

«С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», — говорится в сообщении.

Министр рассказал, что сейчас уже есть 85% необходимых для этого средств фиксации. Дальнейшее обеспечение продолжается.

Без повестки, ВВК и документов: как ТЦК отправил мужчину в армию и что решил суд

Как пишет УНИАН со ссылкой на адвокатов, украинцы имеют право снимать на видео работников ТЦК в общественных местах. Съемка разрешена только тогда, когда не мешает военным выполнять обязанности и не нарушает государственную или режимную тайну. Однако иногда такие попытки граждан заканчиваются судебными приговорами и конфискацией смартфонов, именно из-за якобы противодействия «законной деятельности Вооруженных сил Украины».

Популярные новости

arrow left
arrow right
Уничтожены МиГ-31К и «Кинжалы» — Украина атаковала аэродром «Саваслейка» в РФ и отбила сотни воздушных целей
Украина создала собственную КАБ — 500 кг, 60 км, видео испытания
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
Украина впервые применила баллистическую ракету «Сапсан» и начала серийное производство
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
Разработчик из Черкасс создал программу-клон Резерв+, чтобы избежать проблем с ТЦК и подзаработать
Кого чаще всего штрафуют ТЦК: до 8 судебных дел на одного человека, только 20% производств завершены в 2025 году
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Уплата штрафов ТЦК в «Резерв+» появится уже в июне — с 50% скидкой
Замечены "Шахеды" с противотанковыми минами на крыльях: чем это грозит и как работает
Украинская GTA с ТЦК и «уклонистами» — игра UA Online предлагает актуальный опыт
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
Galaxy S25 Ultra спас жизнь украинского солдата — Samsung отремонтирует смартфон бесплатно
Сотни тысяч штрафа и тюрьма для ТЦК за силовую «бусификацию» — в Раду внесен законопроект
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить