Создана интерактивная онлайн-карта самых старых деревьев Киева

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Киевская компания Visicom, развивающая картографический онлайн-сервис Visicom Maps, совместно с Киевским эколого-культурным центром сделала онлайн-карту самых старых деревьев столицы Украины (вот она).

Карта эта не простая, а интерактивная. Она не только позволяет узнать точное местонахождение растений, но и получить интересные сведения по каждому дубу, тополю, ясеню, березе и другим деревьям. По нажатию на конкретное дерево всплывает небольшой информационный блок. В нем содержатся данные о возрасте, высоте, охвате ствола и особенностях насаждения.

В Visicom говорят, что в 1968 году в столице было минимум на 30% больше зеленых насаждений, чем сейчас. Еще один интересный факт — в Киеве больше сотни деревьев в возрасте от 100 до 900 лет.

Судя по всему, планов по расширению инициативы и нанесению на карту самых старых деревьев других городов и областей Украины у разработчиков нет, а жаль (мы отлично понимаем, что для этого нужно немало ресурсов).

Источник: bzh.life