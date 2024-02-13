Создатели Wunderlist запустили новый таск-менеджер — Superlist

Сейчас программа для задач и списков, которую впервые анонсировали еще в 2020 году, доступна для Mac, iOS, Android и в веб-версии.

Популярный еще 10 лет назад планировщик задач Wunderlist после приобретения Microsoft в 2015 году превратился в Microsoft To Do, но сейчас создатели оригинальной версии во главе с соучредителем Кристианом Ребером представили новую программу, призванную облегчить вашу работу.

Superlist позволяет управлять задачами с примечаниями (да и вообще списками) всех видов и сейчас доступен для Mac, iOS, Android и в Интернете. В первую очередь — это продукт для команд, к которому можно присоединить коллег и заполнить заметками, файлами, задачами, изображениями и тому подобное.

Программа автоматически распознает и упорядочивает ваши задачи, формируя список «Today» — то есть те, которые вы должны выполнить сегодня. Предусмотрен и «переключатель», который позволит перейти с личных задач на рабочие — поэтому можно объединить все свои планы в одном приложении.

Superlist можно присоединить к Gmail, Slack, GitHub и некоторым другим приложениям, и автоматически загружать или отправлять задачи в нужное место. Некоторые письма можно пометить звездочкой, чтобы превратить их в задачу Superlist — одна из нескольких ИИ-функций, представленных в программе.

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Учетная запись Pro обойдется в $8 в месяц на пользователя, хотя, как сообщает The Verge, функций бесплатной версии будет достаточно для большинства людей (особенно для личных аккаунтов).