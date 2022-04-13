Space Perspective предлагает услуги космического туризма на воздушном шаре: 2 часа на высоте 30 км стоит $125 тыс.

Воздушные шары рассматриваются как один из вариантов для космического туризма. У них есть ряд преимуществ. Например, полёт на них не требует специальной подготовки и к тому же может быть более продолжительным, чем на ракете. Компания Space Perspective занимается подготовкой воздушного шара для космического туризма и уже показала интерьер своего Spaceship Neptune. Это пассажирская капсула для гигантского воздушного шара, способного поднимать туристов на высоту 100 тыс. футов (30,5 км). Технически, это стратосфера, а не космос. Подъём, пребывание в стратосфере и спуск должны занимать по 2 часа.

В кабине предусмотрены удобные кресла с откидной спинкой. Их можно организовать как для проведения групповых мероприятий, для и для романтических ужинов пар. Ещё доступны питание и обслуживание в баре, подключение к Wi-Fi, интерактивные экраны для отображения информации, настраиваемое декоративное освещение и телескоп для наблюдения за Землёй. И дополнительно реализована «роскошная» туалетная комната с окном. Space Perspective обещает для Spaceship Neptune обзор с охватом 360 градусов.

Компания утверждает, что это единственный вариант выхода в космос с нулевым уровнем выбросов. Также она обещает создать экологически чистую конструкцию с использованием переработанных материалов для воздушного шара и экологически чистых материалов для капсулы пассажиров.

Цена билета на Spaceship Neptune составляет $125 тыс. (Virgin Galactic предлагает услуги космического туризма по цене $450 тыс.). При этом компания просит возвращаемый залог в размере $1 тыс. Первые полёты ожидаются не ранее конца 2024 года. При этом Space Perspective уже продала первые 600 билетов, так что сейчас можно забронировать место лишь на 2025 год.

Источник: Engadget