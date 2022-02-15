Virgin Galactic с 16 февраля открывает продажу билетов космическим туристам за $450 тыс. и депозитом в $150 тыс.

Компания Virgin Galactic с 16 февраля начинает продажу билетов в космос для всех желающих.

Стоимость 90-минутного полета составляет $450 тыс. Сначала выплачивается взнос в размере $150 тыс., а окончательный платеж делается уже перед вылетом, говорится в сообщении компании.

В компании подчеркивают, что бронирование мест на космоплане компании обеспечивает доступ к членскому сообществу Future Astronaut. Virgin Galactic обещает членам сообщества «доступ к событиям, которые нельзя купить за деньги: поездкам и мероприятиям по подготовке к космосу».

Все полеты будут осуществляться с космодрома «Америка» в Нью-Мексико. В течение нескольких дней астронавты будут жить в специальных помещениях и готовиться к полету в космос.

Во время полета клиенты Virgin Galactic отправятся в 90-минутное путешествие с запуском космолета Unity и ускорением до 3 Махов. Астронавты испытают несколько минут невесомости и смогут любоваться захватывающими дух видами Земли из 17 иллюминаторов космического корабля.

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«Мы планируем привлечь первых 1000 клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце этого года», Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Компания также провела ребрендинг, заменив радужную оболочку глаза основателя компании Ричарда Брэнсона в логотипе контуром космического корабля.

В ноябре сообщалось, что Virgin Galactic продала 100 билетов после возобновления продаж. Компания решила продавать билеты за $450 тыс., что выше первоначальной цены $250 тыс.