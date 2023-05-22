SpaceX запустила к МКС вторую частную пилотируемую миссию Axiom Space

В 00:37 по Киевскому времени с Космического центра Кеннеди отправилась в космос ракета SpaceX Falcon 9 в рамках второй частной миссии Axiom Space. Космическая капсула Crew Dragon с 4 астронавтами на борту успешно отделилась от разгонного блока ракеты через 12 минут после старта.
22 мая в 16:16 по Киевскому времени в рамках миссии Ax-2 капсула Crew Dragon должна состыковаться с МКС. А через 8 дней она должна отстыковаться от станции и вернуть 4 астронавтов на Землю.
Миссию Ax-2 возглавляет Пегги Уитсон, бывший астронавт NASA, которая является рекордсменом США по самому продолжительному суммарному времени пребывания в космосе — 665 дней. В настоящее время она является директором по пилотируемым космическим полетам в Axiom Space. Компанию Пегги Уитсон составляют пилот Джон Шоффнер и два специалиста из Саудовской Аравии: Али Алкарни и Райана Барнауи. Алькарни и Барнауи — второй и третий граждане Саудовской Аравии, отправившиеся в космос. При этом Барнави — первая женщина-астронавт из этой страны.
Планировалось, что астронавты проведут на борту МКС более 20 экспериментов по различным темам, от наук о жизни до производства в космосе. У Axiom есть собственные задачи по отработке технологий для разработки коммерческих модулей, которые компания в дальнейшем планирует добавить к МКС. Однако в плотный график научных работ и исследований пришлось внести коррективы. Дело в том, что изначально миссия была рассчитана на 10 дней на борту МКС. Но из-за задержки запуска Falcon Heavy специалисты Axiom Space и NASA согласились сократить миссию на 2 дня, чтобы вписать ее в переполненный график миссий на станции.
В этом году SpaceX планирует запустить еще три пилотируемых миссии: миссию Crew-7 для NASA, частную миссию Polaris Dawn и миссию Axiom Ax-3, которая ориентировочно запланирована на конец этого года.
Источник: spacenews