Speedtest: за год скорость мобильного и фиксированного интернета возросла примерно на 30%

Компания Ookla, предлагающая популярный сервис для тестирования скорости интернет-подключения, подготовила отчёт о средней скорости мобильного и проводного интернет-доступа по всему миру.

Согласно данным отчёта, за последние 12 месяцев скорость загрузки для мобильных соединений по всему миру увеличилась на 30,1%, а скорость отдачи – на 38,9%. При этом средняя скорость загрузки составила 20,28 Мбит/с, а средняя скорость отдачи – 8,65 Мбит/с. Для проводных соединений скорость загрузки и отдачи за год возросла на 31,6% и 25,9%, соответственно. Средние скоростные показатели по всему миру составляют 40,11 Мбит/с для загрузки данных и 19,96 Мбит/с для отдачи информации.

В некоторых странах на протяжении последнего года наблюдалось активное развитие мобильного интернета. Например, в Лаосе зафиксирован наибольший прирост скорости мобильного интернета – на 249,5%. Также лидерами по темпам роста скорости мобильного интернета стали Вьетнам, Тринидад и Тобаго, Гонконг и Ливан. Хотя имеются и страны, где скорость мобильного интернета, напротив, снизилась. Например, такая ситуация наблюдается в Пуэрто-Рико (на 39,8%), Узбекистане (на 31,8%), Кот-д’Ивуар (на 26,1%), Брунее (на 23,4%), Таиланде (на 19,7%), Ираке (на 16,8%), Алжире (на 10,8%), Нигерии (на 8,4%), Бангладеш (на 7,4%) и Марокко (на 6,3%). Отмечается, что в некоторых регионах, например, Пуэрто-Рико, скорость снизилась из-за обрушившихся ураганов.

Скорость фиксированного интернет-доступа больше всего увеличилась на острове Реюньо́н (заморский регион Франции) – на 141,5%. Также отличились такие страны как Гватемала, Гана, Перу и Индия. Но в некоторых регионах скорость фиксированного подключения снизилась: в Алжире (на 23,9%), Эквадоре (на 9,1%), Латвии (на 6,5%), Тунисе (на 3,2%), Ираке (на 1,1%) и Сирии (на 0,3%). Хотя при этом в Латвии скорость фиксированного доступа всё же превышает средние мировые показатели.

Источник: Speedtest