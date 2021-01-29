Співробітник, який щойно влаштувався працювати у Нову пошту, був спійманий за викраденням техніки з посилок





За викрадення техніки з посилок колишній працівник Нової пошти отримав 3 роки позбавлення волі, повідомили в компанії з посиланням на рішення суду.

Передбачаючи наступне питання — ні, консоль PS5, яка не доїхала до редакції ITC.ua наприкінці минулого року, а таємниче зникла по дорозі на одному з київських складів НП, не знайшлась. Тут інший випадок.

Злочинця спіймали на гарячому (за викраденням техніки з посилок) під час виконання службових обов’язків на терміналі у Полтаві у квітні минулого року. Злодія виявила служба безпеки Нової пошти під час розслідування претензії одного з клієнтів, який заявив про недостачу мобільного телефону в отриманому відправленні.

Особу зловмисника вдалося встановити оперативно завдяки встановленим на терміналі камерам відеоспостереження, а пізніше він сам у всьому зізнався.

Співробітника було звільнено з компанії, вся інформація у справі була передана правоохоронним органам. Завдяки злагодженій роботі служби безпеки та юристів Нової пошти справу довели до суду, який виніс вирок: три роки позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади, пов`язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей. із заяви НП

В компанії наголосили, що планують й надалі співпрацювати з правоохоронцями та активно боротися з шахраями як за межами, так і всередині компанії.